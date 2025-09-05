Το μυστικό μιούζικαλ του David Bowie αποκαλύπτεται

Το μυστικό τελευταίο πρότζεκτ του David Bowie αποκαλύφθηκε, έπειτα από την ανακάλυψή του στο προσωπικό γραφείο του αείμνηστου μουσικού. Το 2016, ο Bowie παρουσίασε την τελευταία του δημιουργία με το άλμπουμ Blackstar, που κυκλοφόρησε λίγες μόλις ημέρες πριν τον θάνατό του και αποτέλεσε μια καλλιτεχνική αντιπαράθεση με τη δική του θνητότητα, έπειτα από μια μάχη 18 μηνών με τον καρκίνο.

Τώρα, έγινε γνωστό ότι τους τελευταίους του μήνες εργαζόταν σε ένα ξεχωριστό έργο, το οποίο περιέγραφε στις σημειώσεις του ως ένα «μουσικό του 18ου αιώνα» με τίτλο The Spectator. Οι λεπτομέρειες παρέμειναν άγνωστες ακόμη και στους πιο στενούς συνεργάτες του, μέχρι που οι σημειώσεις βρέθηκαν κλειδωμένες στο γραφείο του το 2016.

Το δωμάτιο ήταν πάντα κλειδωμένο, με πρόσβαση μόνο στον Bowie και τον προσωπικό του βοηθό, οπότε όλα τα χειρόγραφά του έμειναν ανέγγιχτα μέχρι να αρχίσουν οι αρχειονόμοι να καταλογογραφούν τα υπάρχοντά του. Πλέον έχουν δωρηθεί στο Μουσείο V&A, μαζί με το υπόλοιπο αρχείο του Bowie. Θα είναι διαθέσιμα για το κοινό από τις 13 Σεπτεμβρίου, όταν ανοίξει το David Bowie Centre στο V&A East Storehouse στο Hackney Wick, με τους The Last Dinner Party και τον Nile Rodgers να επιμελούνται ειδικές εκθέσεις.

Μαζί με 90.000 αντικείμενα που σχετίζονται με τον εμβληματικό καλλιτέχνη, η συλλογή θα παρουσιάσει τις «δημιουργικές διαδικασίες του Bowie ως μουσικού καινοτόμου, πολιτιστικού εικονιδίου και υπέρμαχου της αυτοέκφρασης και της διαρκούς επανεφεύρεσης». Το αρχείο αποκτήθηκε από το V&A μέσω του David Bowie Estate, του Blavatnik Family Foundation και της Warner Music Group.