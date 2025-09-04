Η Cate Le Bon επιστρέφει με το άλμπουμ "Michelangelo Dying" και το νέο single "About Time"

Η Cate Le Bon κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ με τίτλο Michelangelo Dying στις 26 Σεπτεμβρίου μέσω της Mexican Summer. Αυτή τη φορά παρουσίασε το τρίτο single, "About Time", συνοδευόμενο από βίντεο σε σκηνοθεσία του Ουαλού μουσικού και σταθερού συνεργάτη της, H. Hawkline.

Προηγουμένως, η Le Bon είχε μοιραστεί το lead single του άλμπουμ, "Heaven Is No Feeling", και στη συνέχεια ακολούθησε το δεύτερο single, "Is It Worth It (Happy Birthday)?", επίσης με βίντεο. Το Michelangelo Dying είναι το έβδομο full-length άλμπουμ της και έρχεται ως συνέχεια του Pompeii, που συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τα Top 100 Albums of 2022.

Η παραγωγή του δίσκου έγινε από την ίδια τη Le Bon μαζί με τον συνεργάτη της Samur Khouja.

Η Le Bon, που έχει δουλέψει ως παραγωγός με καλλιτέχνες όπως οι St. Vincent, Wilco και άλλοι, είχε δηλώσει σε παλαιότερο δελτίο Τύπου: «Υπάρχει αυτή η ιδέα ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα μόνος σου, αλλά η αξία του να έχεις κάποιον που εμπιστεύεσαι απόλυτα –όπως εγώ τον Samur– είναι ανεκτίμητη. Είναι σαν συγκυβερνήτης: σου δίνει την ελευθερία να χαθείς εντελώς, ξέροντας πως θα σε τραβήξει πίσω την κατάλληλη στιγμή. Στο στούντιο έχουμε μάθει να κινούμαστε αθόρυβα σαν ένας».