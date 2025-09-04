Η Hatchie βυθίζεται ξανά στο shoegaze με το νέο της άλμπουμ "Liquorice"

Η Hatchie, το shoegaze/dream pop πρότζεκτ της Αυστραλής μουσικού Harriette Pilbeam, ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ με τίτλο Liquorice και μοιράστηκε το πρώτο single "Lose It Again", συνοδευόμενο από βίντεο. Στην παραγωγή του άλμπουμ συμμετείχε η Melina Duterte (γνωστή ως Jay Som) και η κυκλοφορία έχει οριστεί για τις 7 Νοεμβρίου μέσω της Secretly Canadian.

Το Liquorice είναι το τρίτο full-length άλμπουμ της Hatchie και έρχεται ως συνέχεια του Giving the World Away, που είχε συμπεριληφθεί σε λίστες με τα Top 100 Albums of 2022.

«Αυτό το άλμπουμ μοιάζει με την κορύφωση όλων όσων ήθελα να κάνω με το πρότζεκτ από την πρώτη στιγμή που το ξεκίνησα», λέει η Pilbeam στο δελτίο Τύπου. «Επικεντρώθηκα στις λεπτομέρειες της διαδρομής του έρωτα που βρίσκεις και χάνεις, εμπνευσμένη από τις αγαπημένες μου τραγικές ταινίες ρομαντισμού. Δεν έχω ξανανιώσει τόσο ευθυγραμμισμένη με ένα άλμπουμ και ανυπομονώ να μοιραστώ αυτή την εμπειρία με όλους».

Η Pilbeam και ο μακροχρόνιος συνεργάτης και σύντροφός της Joe Agius έζησαν για ένα διάστημα στο Λος Άντζελες, αλλά αποφάσισαν να σταματήσουν τις περιοδείες και να επιστρέψουν στην Αυστραλία. «Η έμπνευση του άλμπουμ ήρθε τελικά από μια πολύ απλή ζωή και τον χρόνο που είχα για να επανασυνδεθώ με τον εαυτό μου και να μείνω μόνη με τις σκέψεις μου», εξηγεί η Pilbeam.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο home studio της Duterte και περιλαμβάνει τη Stella Mozgawa (Warpaint, Courtney Barnett) στα ντραμς. Ο Alex Farrar (Wednesday, MJ Lenderman) ανέλαβε τη μίξη, ενώ το mastering έγινε από τον Greg Obis (Dutch Interior, Slow Pulp, Wishy). Το "Lose It Again" συνυπέγραψε ο Jeremy McLennan (Orchin), ενώ το βίντεο σκηνοθέτησε ο Agius. «Ήθελα να δω τους περιορισμούς μου ως δυνάμεις που καθορίζουν το στιλ μου», λέει η Pilbeam για τον τρόπο που αγκάλιασε τις επιρροές της στο Liquorice.