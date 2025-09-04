Ο Morrissey πουλάει τους Smiths... Μαζί και τα νεύρα του

Ο Morrissey αποφάσισε να βγάλει στο σφυρί όλα του τα επιχειρηματικά δικαιώματα στους Smiths, γιατί, όπως λέει, έχει «καεί από κάθε πιθανή και απίθανη σύνδεση» με τους πρώην συμμάχους του. Ναι, τώρα δεν πουλάει μόνο μιζέρια, πουλάει και ολόκληρο το παρελθόν του.

Χθες (3 Σεπτεμβρίου) ο μεγάλος ανακοίνωσε μέσω site και social media ότι «δεν έχει άλλη επιλογή» πέρα από το να προσφέρει προς πώληση όλα τα δικαιώματά του στους Smiths σε όποιον επενδυτή ή επίδοξο συλλέκτη νιώθει αρκετά τολμηρός για να μπει στη διαδικασία.

«Έχω καεί από κάθε σύνδεση με τον Johnny Marr, τον Andy Rourke, τον Mike Joyce. Έχω βαρεθεί τις κακόβουλες συνδέσεις. Όλη μου τη ζωή πλήρωσα το τίμημα για αυτά τα τραγούδια και τις εικόνες. Τώρα θέλω να ζήσω μακριά από όσους μου εύχονται μόνο καταστροφή», δήλωσε δραματικά. Και φυσικά πρόσθεσε: «Τα τραγούδια είμαι εγώ – κανείς άλλος. Αλλά φέρνουν μαζί τους ατελείωτες επιχειρηματικές αγγαρείες που κάθε χρόνο αναπαράγουν τρόμο και κακία. Πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου, κυρίως την υγεία μου».

Και τι πουλάει ακριβώς; Μα, φυσικά, το μεγάλο, το πλήρες πακέτο! Όνομα Smiths, εξώφυλλα, merchandising, τραγούδια (στίχοι και μουσική), δικαιώματα συγχρονισμού, ηχογραφήσεις, publishing. Σαν Black Friday μελαγχολίας. Οι ενδιαφερόμενοι, λέει, ας στείλουν email. Εδώ: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (όποιος αντέχει).

Κι όλα αυτά από τον ίδιο άνθρωπο που μόλις πέρυσι συγκινήθηκε, δηλώνοντας ευγνώμων σε όσους κάποτε αγόρασαν ή κατέβασαν μουσική των Smiths. Σήμερα; Ευχαριστεί εκ των προτέρων όποιον έχει μετρητά και διάθεση να αγοράσει κομμάτια του ίδιου του του εαυτού.