Οι Radiohead επιστρέφουν με 20 συναυλίες στην Ευρώπη μετά από επτά χρόνια

Μετά από μια σιωπή σχεδόν δεκαετίας, οι Radiohead ξαναβγαίνουν στη σκηνή με 20 εμφανίσεις σε Μαδρίτη, Μπολόνια, Λονδίνο, Κοπεγχάγη και Βερολίνο. 

Radiohead
Avopolis Team

Οι Radiohead ανακοίνωσαν μια σειρά από 20 συναυλίες σε πέντε ευρωπαϊκές πόλεις, με στάσεις στη Μαδρίτη, την Μπολόνια, το Λονδίνο, την Κοπεγχάγη και το Βερολίνο.

Σε μήνυμα που μοιράστηκε μαζί με την ανακοίνωση, ο ντράμερ του συγκροτήματος, Philip Selway, σημείωσε: «Πέρυσι βρεθήκαμε ξανά να κάνουμε πρόβες, απλώς για το κέφι. Μετά από επτά χρόνια παύσης, ήταν υπέροχο να παίξουμε ξανά αυτά τα τραγούδια και να συνδεθούμε με μια μουσική ταυτότητα που είναι χαραγμένη βαθιά μέσα και στους πέντε μας. Αυτό μας έκανε να θέλουμε να παίξουμε ξανά ζωντανά, οπότε ελπίζουμε να μπορέσετε να βρεθείτε σε κάποια από τις επερχόμενες ημερομηνίες. Προς το παρόν θα είναι μόνο αυτές, αλλά ποιος ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό».

Για να διασφαλιστεί ότι τα εισιτήρια θα φτάσουν απευθείας στους αγοραστές και να αποφευχθεί η εκμετάλλευση από μεταπωλητές και bots, η πρόσβαση στα εισιτήρια θα είναι δυνατή μόνο μέσω εγγραφής στο radiohead.com. Η διαδικασία ανοίγει την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στις 12:00 ώρα Ελλάδας και θα παραμείνει διαθέσιμη για 72 ώρες, μέχρι την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στις 00:00 ώρα Ελλάδας. Η πώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 12 Σεπτεμβρίου.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι Radiohead κυκλοφόρησαν ψηφιακά το live άλμπουμ Hail to the Thief – Live Recordings 2003-2009. Οι ηχογραφήσεις είχαν συγκεντρωθεί αρχικά ως υλικό για τις ενορχηστρώσεις του Thom Yorke στην θεατρική παραγωγή Hamlet Hail to the Thief. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει σε φυσική μορφή την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.

 

 

 

