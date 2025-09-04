Πληροφορίες

Οι Portishead θα επανενωθούν για τη φιλανθρωπική συναυλία "Together for Palestine" του Eno

Στις 17 Σεπτεμβρίου η Wembley Arena μετατρέπεται σε σκηνή αλληλεγγύης: οι Portishead επιστρέφουν για μια συγκλονιστική εκτέλεση του "Roads", ενώ δεκάδες καλλιτέχνες (από τον Damon Albarn και τον James Blake μέχρι Παλαιστίνιους μουσικούς και διεθνείς ηθοποιούς) ενώνουν δυνάμεις για να στείλουν το μήνυμα πως η γενοκτονία πρέπει να σταματήσει.

Portishead
Avopolis Team

Οι Portishead επιστρέφουν... Αυτή τη φορά για να ενώσουν τη φωνή τους με την Παλαιστίνη. Οι πρωτοπόροι του trip-hop ανακοινώθηκαν ανάμεσα στα νέα ονόματα που προστίθενται στο ιστορικό event του Brian Eno, "Together for Palestine", το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου στην Wembley Arena του Λονδίνου.

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στη βρετανική οργάνωση Choose Love, που συνεργάζεται με παλαιστινιακές ομάδες στη Γάζα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί, όμως η υποστήριξη μπορεί να συνεχιστεί μέσα από την αγορά επίσημου merchandise.

Αν και οι Portishead δεν θα μπορέσουν να εμφανιστούν ζωντανά, θα συμμετάσχουν με μια ειδική προηχογραφημένη εκτέλεση του εμβληματικού "Roads" (1994), δηλώνοντας: «Είναι τεράστια τιμή να σταθούμε σε αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη και να αποτελέσουμε μέρος αυτού του κρίσιμου γεγονότος. Η γενοκτονία πρέπει να σταματήσει».

Η μπάντα είχε ξαναενωθεί το 2022 για το φιλανθρωπικό live "Help! A War Child Benefit Concert" υπέρ της Ουκρανίας, δίνοντας την πρώτη της εμφάνιση μετά από επτά χρόνια, με μέλη τους Beth Gibbons, Adrian Utley και Geoff Barrow να παρουσιάζουν κομμάτια από το θρυλικό Dummy (1994) και το Third (2008).

Το line-up του "Together for Palestine" δυναμώνει: στους Βρετανούς καλλιτέχνες Celeste και Leigh-Anne και στους Παλαιστίνιους Saint Levant και El Far3i προστίθενται επίσης οι ηθοποιοί Benedict Cumberbatch, Guy Pearce, Jameela Jamil και πολλοί ακόμη, ενώ ήδη είχαν ανακοινωθεί ονόματα όπως οι Damon Albarn, Jamie xx, James Blake, Rina Sawayama, King Krule, Hot Chip και άλλοι.

Ένα line-up που ξεπερνά το πλαίσιο μιας συναυλίας και μετατρέπεται σε κραυγή αλληλεγγύης.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

SUN DONT SHINE

SUN DONT SHINE: Tο υπερσχήμα του σκότους επιστρέφει με το “What You Are”

Με μέλη από Down, Type O Negative και Crowbar, οι SUN DONT SHINE ρίχνουν στην αρένα το πέμπτο τους single...
Hatchie

Η Hatchie βυθίζεται ξανά στο shoegaze με το νέο της άλμπουμ "Liquorice"

Το shoegaze της Hatchie βουτά τώρα σε πιο προσωπικά νερά, βρίσκοντας στο "Liquorice" μια ισορροπία ανάμεσα στη...
Cate Le Bon

Η Cate Le Bon επιστρέφει με το άλμπουμ "Michelangelo Dying" και το νέο single "About Time"

Η Ουαλή δημιουργός ανακοινώνει το έβδομο άλμπουμ της, Michelangelo Dying, που κυκλοφορεί στις 26...

Featured

Planet of Zeus

25 χρόνια Planet Of Zeus: Από τα υπόγεια της Αθήνας στην Τεχνόπολη

Με αφορμή την 25η τους επέτειο, οι Planet Of Zeus μιλούν στο Avopolis για τα χρόνια που τους...
κριτική

Όλοι καλοί, όλα καλά: Η κριτική στην εποχή της καθολικής αποδοχής

Μπερδέματα της τέχνης με το content και της κριτικής με το fan service.
Roger Waters

Roger Waters vs. Ozzy: Όταν το ροκ καταντά reality show

Ο Roger Waters βρίζει τον Ozzy, ο Jack Osbourne απαντά με «fuck you» στο Instagram, και τα media...

Best of Network