Οι Portishead θα επανενωθούν για τη φιλανθρωπική συναυλία "Together for Palestine" του Eno

Οι Portishead επιστρέφουν... Αυτή τη φορά για να ενώσουν τη φωνή τους με την Παλαιστίνη. Οι πρωτοπόροι του trip-hop ανακοινώθηκαν ανάμεσα στα νέα ονόματα που προστίθενται στο ιστορικό event του Brian Eno, "Together for Palestine", το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου στην Wembley Arena του Λονδίνου.

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στη βρετανική οργάνωση Choose Love, που συνεργάζεται με παλαιστινιακές ομάδες στη Γάζα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί, όμως η υποστήριξη μπορεί να συνεχιστεί μέσα από την αγορά επίσημου merchandise.

Αν και οι Portishead δεν θα μπορέσουν να εμφανιστούν ζωντανά, θα συμμετάσχουν με μια ειδική προηχογραφημένη εκτέλεση του εμβληματικού "Roads" (1994), δηλώνοντας: «Είναι τεράστια τιμή να σταθούμε σε αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη και να αποτελέσουμε μέρος αυτού του κρίσιμου γεγονότος. Η γενοκτονία πρέπει να σταματήσει».

Η μπάντα είχε ξαναενωθεί το 2022 για το φιλανθρωπικό live "Help! A War Child Benefit Concert" υπέρ της Ουκρανίας, δίνοντας την πρώτη της εμφάνιση μετά από επτά χρόνια, με μέλη τους Beth Gibbons, Adrian Utley και Geoff Barrow να παρουσιάζουν κομμάτια από το θρυλικό Dummy (1994) και το Third (2008).

Το line-up του "Together for Palestine" δυναμώνει: στους Βρετανούς καλλιτέχνες Celeste και Leigh-Anne και στους Παλαιστίνιους Saint Levant και El Far3i προστίθενται επίσης οι ηθοποιοί Benedict Cumberbatch, Guy Pearce, Jameela Jamil και πολλοί ακόμη, ενώ ήδη είχαν ανακοινωθεί ονόματα όπως οι Damon Albarn, Jamie xx, James Blake, Rina Sawayama, King Krule, Hot Chip και άλλοι.

Ένα line-up που ξεπερνά το πλαίσιο μιας συναυλίας και μετατρέπεται σε κραυγή αλληλεγγύης.