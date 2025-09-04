Nine Inch Nails: Νέο βίντεο για το "As Alive As You Need Me To Be"

Οι Nine Inch Nails παρουσίασαν το νέο τους βίντεο κλιπ για το τραγούδι "As Alive As You Need Me To Be", το οποίο θα περιλαμβάνεται στο soundtrack της επερχόμενης ταινίας Tron: Ares.

Το κομμάτι κυκλοφόρησε τον Ιούλιο και οι NIN το παρουσιάζουν ήδη ζωντανά στη βορειοαμερικανική φάση της παγκόσμιας περιοδείας τους "Peel It Back". Το soundtrack του Tron: Ares θα κυκλοφορήσει στις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ η ταινία θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Οκτωβρίου.

Το βίντεο, σε σκηνοθεσία του Maxime Quoilin, εστιάζει σε κοντινά πλάνα του Trent Reznor, την ώρα που ερμηνεύει το κομμάτι, ενώ το πρόσωπό του κατακλύζεται από δεκάδες χέρια, μια εικόνα που παραπέμπει ευθέως στους στίχους: "All these hands have got a hold of me".

Αν και ο Reznor και ο Atticus Ross έχουν υπογράψει στο παρελθόν αρκετά κινηματογραφικά soundtracks, το Tron: Ares είναι η πρώτη φορά που η μουσική υπογράφεται από ολόκληρο το συγκρότημα.

Η περιοδεία “Peel It Back” συνεχίζεται με δεύτερη συναυλία στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και ολοκληρώνεται με δύο εμφανίσεις στο Λος Άντζελες, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου.