O Billy Bragg τραγουδά για την Παλαιστίνη στο νέο "Hundred Year Hunger"

Ο Billy Bragg, ο Βρετανός folk-rock τραγουδιστής και διαχρονική μορφή της μουσικής διαμαρτυρίας, παρουσίασε ένα νέο τραγούδι για την Παλαιστίνη. Η κυκλοφορία του συμπίπτει με τον απόπλου της Global Sumud Flotilla, που ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Το κομμάτι, με τίτλο "Hundred Year Hunger", γράφτηκε και ερμηνεύτηκε από τον ίδιο τον Bragg, με τη συνεισφορά του JJ Stoney στα πλήκτρα και τα φωνητικά, και αντλεί τον τίτλο του από το ομώνυμο βιβλίο του E. Mark Windle.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Bragg εξήγησε το παρασκήνιο πίσω από το τραγούδι: «Το "Hundred Year Hunger" αναφέρεται στον λιμό που έχει δημιουργήσει το Ισραήλ στη Γάζα, μέσα από τον φακό ενός αιώνα επιβεβλημένης επισιτιστικής ανασφάλειας και υποσιτισμού που επιβλήθηκε στον παλαιστινιακό λαό, πρώτα από τον βρετανικό ιμπεριαλισμό και στη συνέχεια ως όπλο μαζικού εκτοπισμού από το κράτος του Ισραήλ».

Και συνέχισε: «Sumud είναι μια αραβική λέξη που μεταφράζεται στα αγγλικά ως επιμονή ή καρτερικότητα. Οι Παλαιστίνιοι τη χρησιμοποιούν για να περιγράψουν τη μη βίαιη καθημερινή τους αντίσταση απέναντι στην ισραηλινή κατοχή. Το Sumud υπογραμμίζει τη δέσμευση του παλαιστινιακού λαού να μείνει στη γη του παρά τις κακουχίες και την καταπίεση, μετατρέποντας την καθημερινότητά του σε μια μορφή αντίστασης».

«Lan narhal σημαίνει “δεν θα φύγουμε”», πρόσθεσε. «Μαζί, το σύνθημα “Sumud! Sumud! Lan narhal” εκφράζει την αποφασιστικότητα του παλαιστινιακού λαού να αρνηθεί τον εκτοπισμό».