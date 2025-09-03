Hüsker Dü: Το 1985 ζωντανεύει ξανά στο box set "The Miracle Year"

Το τετραπλό βινύλιο 1985: The Miracle Year εστιάζει κυρίως στην ηχογράφηση μιας ολόκληρης ζωντανής εμφάνισης στις 30 Ιανουαρίου 1985. Το live, που είχε πραγματοποιηθεί στο θρυλικό First Avenue της Μινεάπολις, έχει αποκατασταθεί ειδικά για την κυκλοφορία από τον Beau Sorenson. Το box περιλαμβάνει επίσης άλλες 20 live ηχογραφήσεις από την ίδια χρονιά, καθώς και ένα πολυτελές booklet που καταγράφει τη δουλειά της μπάντας κατά την περιοδεία του 1985.

Οι ηχογραφήσεις αποτυπώνουν το συγκρότημα από τη Μινεάπολις σε μία από τις κορυφαίες περιόδους του, αμέσως μετά την κυκλοφορία του κλασικού άλμπουμ Zen Arcade το 1984 και ακολουθώντας το με το New Day Rising τον Ιανουάριο του 1985. Οι μαγνητοταινίες που διασώθηκαν κουβαλούν και τη δική τους ιστορία, αφού επέζησαν από πυρκαγιά σε σπίτι το 2011 που κατέστρεψε μέρος του αρχειακού υλικού του συγκροτήματος.

Το 1985: The Miracle Year έρχεται ως συνέχεια ενός προηγούμενου box set με υλικό των Hüsker Dü από τη Numero Group, το Savage Young Dü του 2017, το οποίο εστίαζε στις πρώιμες ηχογραφήσεις και στα live της πρώτης τριετίας της μπάντας. Η Numero Group θα κυκλοφορήσει το 1985: The Miracle Year στις 7 Νοεμβρίου 2025.