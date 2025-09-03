Πληροφορίες

Hüsker Dü: Το 1985 ζωντανεύει ξανά στο box set "The Miracle Year"

Μια συλλογή από live ηχογραφήσεις που χρονολογούνται από το 1985 των Hüsker Dü θα αποτελέσει το κεντρικό υλικό ενός νέου box set που θα κυκλοφορήσει η Numero Group.

Hüsker Dü
Avopolis Team

Το τετραπλό βινύλιο 1985: The Miracle Year εστιάζει κυρίως στην ηχογράφηση μιας ολόκληρης ζωντανής εμφάνισης στις 30 Ιανουαρίου 1985. Το live, που είχε πραγματοποιηθεί στο θρυλικό First Avenue της Μινεάπολις, έχει αποκατασταθεί ειδικά για την κυκλοφορία από τον Beau Sorenson. Το box περιλαμβάνει επίσης άλλες 20 live ηχογραφήσεις από την ίδια χρονιά, καθώς και ένα πολυτελές booklet που καταγράφει τη δουλειά της μπάντας κατά την περιοδεία του 1985.

Οι ηχογραφήσεις αποτυπώνουν το συγκρότημα από τη Μινεάπολις σε μία από τις κορυφαίες περιόδους του, αμέσως μετά την κυκλοφορία του κλασικού άλμπουμ Zen Arcade το 1984 και ακολουθώντας το με το New Day Rising τον Ιανουάριο του 1985. Οι μαγνητοταινίες που διασώθηκαν κουβαλούν και τη δική τους ιστορία, αφού επέζησαν από πυρκαγιά σε σπίτι το 2011 που κατέστρεψε μέρος του αρχειακού υλικού του συγκροτήματος.

Το 1985: The Miracle Year έρχεται ως συνέχεια ενός προηγούμενου box set με υλικό των Hüsker Dü από τη Numero Group, το Savage Young Dü του 2017, το οποίο εστίαζε στις πρώιμες ηχογραφήσεις και στα live της πρώτης τριετίας της μπάντας. Η Numero Group θα κυκλοφορήσει το 1985: The Miracle Year στις 7 Νοεμβρίου 2025.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Nightstalker

Nightstalker και Naxatras στην Τεχνόπολη την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Δύο κορυφαίες μπάντες ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους!
Billy Bragg

O Billy Bragg τραγουδά για την Παλαιστίνη στο νέο "Hundred Year Hunger"

Ο Βρετανός folk-rock τροβαδούρος και αιώνιος ακτιβιστής Billy Bragg παρουσιάζει ένα...
Hüsker Dü

Hüsker Dü: Το 1985 ζωντανεύει ξανά στο box set "The Miracle Year"

Μια συλλογή από live ηχογραφήσεις που χρονολογούνται από το 1985 των Hüsker Dü θα αποτελέσει το...

Featured

κριτική

Όλοι καλοί, όλα καλά: Η κριτική στην εποχή της καθολικής αποδοχής

Μπερδέματα της τέχνης με το content και της κριτικής με το fan service.
Roger Waters

Roger Waters vs. Ozzy: Όταν το ροκ καταντά reality show

Ο Roger Waters βρίζει τον Ozzy, ο Jack Osbourne απαντά με «fuck you» στο Instagram, και τα media...
Diggin_9

Itsuroh Shimoda: Mουσική για να αποχαιρετίσουμε το καλοκαίρι

Από την τσιμεντούπολη της επιστροφής ως την Ιαπωνία του ’73, ο Itsuroh Shimoda μάς θυμίζει ότι...

Best of Network