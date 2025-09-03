Πληροφορίες

Η Lady Gaga χορεύει με τους νεκρούς στο νέο της single για το "Wednesday"

Η Lady Gaga κυκλοφόρησε ένα νέο single με τίτλο "The Dead Dance" από τη δεύτερη σεζόν του "Wednesday". Συνονιστείτε παρακάτω.

Lady Gaga
Avopolis Team

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός υποδύεται τη Rosaline Rotwood στο δεύτερο μισό της σεζόν, που έκανε σήμερα (3 Σεπτεμβρίου) πρεμιέρα στο Netflix, έπειτα από προηγούμενη ανακοίνωση ότι θα έγραφε ένα νέο τραγούδι για τη σειρά.

Συνεχίζοντας την πορεία από το άλμπουμ της Gaga Mayhem (2025), το ανατριχιαστικό αλλά και funky κομμάτι την βλέπει να καλεί τους ακροατές να «κάνουν τον χορό των νεκρών» πάνω σε ένα κολλητικό μπάσο, συνθεσάιζερ που θυμίζουν Thriller και δυνατά περάσματα ηλεκτρικής κιθάρας.

Το "The Dead Dance" γράφτηκε από τη Lady Gaga, τον Andrew Watt και τον Henry Walter. Την παραγωγή υπέγραψαν η ίδια η Gaga, ο Watt και ο Cirkut – η ίδια ομάδα που είχε συνεργαστεί ξανά μαζί της στο Mayhem.

«Έχεις δημιουργήσει ένα πλάσμα της νύχτας/ Τώρα στοιχειώνω τον αέρα σου, την ψυχή σου, τα μάτια σου», τραγουδά η Gaga. Και αργότερα προσθέτει: «Ναι, θα συνεχίσω να χορεύω μέχρι να πεθάνω (νεκρή)/ Θα χορεύω μέχρι να πεθάνω».

Ένα επίσημο βίντεο κλιπ για το "The Dead Dance" (σε σκηνοθεσία, όπως αναφέρεται, του Tim Burton) θα κάνει πρεμιέρα σήμερα στο YouTube στις 7 μ.μ. ώρα Ελλάδας. Ο Burton είναι σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός στο Wednesday.

 

 

