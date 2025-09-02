Πληροφορίες

Kneecap: Νέο single "Sayōnara" με τον Paul Hartnoll των Orbital

Οι Kneecap επιστρέφουν με το νέο single "Sayōnara", σε συνεργασία με τον Paul Hartnoll των Orbital.

Kneecap
Η νέα κυκλοφορία είναι το δεύτερο single τους για φέτος, μετά το "The Recap" με τον Mozey, αλλά περιγράφεται ως αυτόνομο κομμάτι και όχι ως η αρχή μιας νέας δισκογραφικής καμπάνιας. Το "Sayōnara" γράφτηκε και ηχογραφήθηκε μαζί με τον Hartnoll και συνοδεύεται από βίντεο του Finn Keenan, στο οποίο πρωταγωνιστεί η Jamie-Lee O’Donnell, γνωστή από τον ρόλο της Michelle στη βραβευμένη σειρά του Channel 4 Derry Girls.

Η O’Donnell μίλησε για τη συμμετοχή της: «Πέρασα καταπληκτικά γυρίζοντας το βίντεο του "Sayōnara". Δεν είναι μόνο ένα εκρηκτικό κομμάτι, αλλά και το βίντεο – γεμάτο ένταση και ευφορία – σίγουρα θα μείνει αξέχαστο. Η δημιουργικότητα και το όραμα του σκηνοθέτη, Finn, δημιούργησαν ένα μοναδικό περιβάλλον για να φτιάξουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό». Συμπλήρωσε επίσης: «Ήμουν ενθουσιασμένη που μου ζητήθηκε να συμμετάσχω σε αυτό το project, ειδικά αφού είμαι ήδη τεράστια θαυμάστρια της μουσικής των Kneecap και θαυμάζω συνολικά το έργο τους».

Το "Sayōnara" θα κυκλοφορήσει σε 12ιντσο βινύλιο ως διπλό A-side μαζί με το "The Recap". Η πράσινη έκδοση βινυλίου, διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω του WhatsApp καναλιού των Kneecap, έχει ήδη εξαντληθεί, ενώ το μαύρο βινύλιο είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία ενόψει της κυκλοφορίας στις 10 Οκτωβρίου.

Αυτόν τον μήνα, οι Kneecap ξεκινούν σειρά ευρωπαϊκών εμφανίσεων, πριν από τη μεγαλύτερη headline συναυλία τους στην Αγγλία, στο Wembley Arena του Λονδίνου στις 18 Σεπτεμβρίου. Αργότερα μέσα στο 2025 θα περιοδεύσουν σε μια sold-out UK tour, με κορυφαίο σταθμό το Ovo Hydro στη Γλασκόβη, ενώ θα κλείσουν τη χρονιά με δύο εμφανίσεις στο 3Arena του Δουβλίνου. Η αμερικανική περιοδεία τους, που επρόκειτο να ξεκινήσει στη Νέα Υόρκη την 1η Οκτωβρίου, ακυρώθηκε λόγω της συνεχιζόμενης νομικής διαμάχης τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Μάιο, το μέλος της μπάντας Mo Chara κατηγορήθηκε για τρομοκρατικό αδίκημα σχετικά με την υποτιθέμενη συμπεριφορά του σε συναυλία. Εμφανίστηκε πρόσφατα στο δικαστήριο στις 20 Αυγούστου, με τον δικαστή να αναβάλλει την απόφαση. Η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου.

 

 

 

