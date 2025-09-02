Florence Road: Από το Bray της Ιρλανδίας στο SXSW με το νέο single "Break The Girl"

Οι ανερχόμενες Florence Road από το Wicklow της Ιρλανδίας κυκλοφόρησαν το νέο τους single "Break The Girl" μαζί με το επίσημο βίντεο σε σκηνοθεσία του Benji Gershon, γυρισμένο στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, το Bray.

Το κομμάτι ανοίγει το ντεμπούτο "mixtape" τους Fall Back, μια καλοδουλεμένη κυκλοφορία που έχει ήδη αποσπάσει θετικές κριτικές. Με τις έντονες φωνητικές γραμμές της Lily Aron να θυμίζουν την εκρηκτικότητα της Dolores O’Riordan ή της Sinéad O’Connor, αλλά με παραγωγή που ακουμπά περισσότερο σε Wolf Alice και Olivia Rodrigo, το "Break The Girl" δείχνει τις φιλοδοξίες της μπάντας να ξεπεράσει τα τοπικά σύνορα. Η Lily Aron σχολιάζει: «Μπορεί να είναι τρομακτικό και να νιώθεις συνέχεια ότι δεν ξέρεις τι κάνεις. Αυτά τα τραγούδια κουβαλούν το συναίσθημα του να “πέφτεις πίσω”, χωρίς να ξέρεις αν υπάρχει κάτι να σε πιάσει ή αν θα προσγειωθείς ποτέ».

Η διαδρομή τους μέχρι τώρα περιλαμβάνει εξώφυλλο στο Dork, εμφανίσεις σε SXSW, Λονδίνο και The Great Escape, αλλά και support slots σε Olivia Rodrigo, Sombr, Wallows και Royel Otis.

Οι Florence Road – Lily Aron (φωνητικά), Emma Brandon (κιθάρα), Ailbhe Barry (μπάσο) και Hannah Kelly (ντραμς) – ετοιμάζονται για συναυλίες στην πατρίδα τους, στο Cardiff (24 Σεπτεμβρίου) και Δουβλίνο (2 Οκτωβρίου, 30 Νοεμβρίου).