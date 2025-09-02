Πληροφορίες

Florence Road: Από το Bray της Ιρλανδίας στο SXSW με το νέο single "Break The Girl"

Με ήχο που θυμίζει την ένταση της Dolores O’Riordan και την pop ευαισθησία της Olivia Rodrigo, οι Florence Road βάζουν πλώρη για διεθνή αναγνώριση.

Florence Road
Avopolis Team

Οι ανερχόμενες Florence Road από το Wicklow της Ιρλανδίας κυκλοφόρησαν το νέο τους single "Break The Girl" μαζί με το επίσημο βίντεο σε σκηνοθεσία του Benji Gershon, γυρισμένο στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, το Bray.

Το κομμάτι ανοίγει το ντεμπούτο "mixtape" τους Fall Back, μια καλοδουλεμένη κυκλοφορία που έχει ήδη αποσπάσει θετικές κριτικές. Με τις έντονες φωνητικές γραμμές της Lily Aron να θυμίζουν την εκρηκτικότητα της Dolores O’Riordan ή της Sinéad O’Connor, αλλά με παραγωγή που ακουμπά περισσότερο σε Wolf Alice και Olivia Rodrigo, το "Break The Girl" δείχνει τις φιλοδοξίες της μπάντας να ξεπεράσει τα τοπικά σύνορα. Η Lily Aron σχολιάζει: «Μπορεί να είναι τρομακτικό και να νιώθεις συνέχεια ότι δεν ξέρεις τι κάνεις. Αυτά τα τραγούδια κουβαλούν το συναίσθημα του να “πέφτεις πίσω”, χωρίς να ξέρεις αν υπάρχει κάτι να σε πιάσει ή αν θα προσγειωθείς ποτέ».

Η διαδρομή τους μέχρι τώρα περιλαμβάνει εξώφυλλο στο Dork, εμφανίσεις σε SXSW, Λονδίνο και The Great Escape, αλλά και support slots σε Olivia Rodrigo, Sombr, Wallows και Royel Otis.

Οι Florence Road – Lily Aron (φωνητικά), Emma Brandon (κιθάρα), Ailbhe Barry (μπάσο) και Hannah Kelly (ντραμς) – ετοιμάζονται για συναυλίες στην πατρίδα τους, στο Cardiff (24 Σεπτεμβρίου) και Δουβλίνο (2 Οκτωβρίου, 30 Νοεμβρίου).

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Kneecap

Kneecap: Νέο single "Sayōnara" με τον Paul Hartnoll των Orbital

Οι Kneecap επιστρέφουν με το νέο single "Sayōnara", σε συνεργασία με τον Paul Hartnoll των Orbital.
Florence Road

Florence Road: Από το Bray της Ιρλανδίας στο SXSW με το νέο single "Break The Girl"

Με ήχο που θυμίζει την ένταση της Dolores O’Riordan και την pop ευαισθησία της Olivia Rodrigo, οι...
Kae Tempest

Ο Kae Tempest τιμάται με Ivors Academy Honour για τη δύναμη της φωνής του στην κοινωνική αλλαγή

Η Ivors Academy ανακοίνωσε ότι ο Kae Tempest θα λάβει τη διάκριση Ivors Academy Honour, αναγνώριση για την καλλιτεχνική...

Featured

Diggin_9

Itsuroh Shimoda: Mουσική για να αποχαιρετίσουμε το καλοκαίρι

Από την τσιμεντούπολη της επιστροφής ως την Ιαπωνία του ’73, ο Itsuroh Shimoda μάς θυμίζει ότι...
Tamikrest

Tamikrest: Πυρακτωμένο μπλουζ απ’ τη Σαχάρα

Ο Θανάσης Μήνας γράφει για το desert-blues, την πολιτισμική ιστορία και τους αγώνες για την...
Μίκης

Μίκης: Χιλιοτραγουδισμένος σε 27 τουλάχιστον γλώσσες

Πριν τέσσερα χρόνια έφυγε ο άνθρωπος που απέδειξε πως ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός μπορεί να...

Best of Network