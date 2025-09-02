Ο Kae Tempest τιμάται με Ivors Academy Honour για τη δύναμη της φωνής του στην κοινωνική αλλαγή

«Το να γράφω στίχους και να δημιουργώ μουσική είναι η βαθύτερη χαρά μου. Το αγαπώ με όλη μου την ψυχή και νιώθω απίστευτη ευφορία που αναγνωρίζομαι από την Ivors Academy, μπαίνοντας σε μια μακρά σειρά δημιουργών που θαυμάζω και αγαπώ. Μου πήρε μια ολόκληρη ζωή για να φτάσω στο σημείο να νιώσω αρκετά δυνατός ώστε να σταθώ μέσα από τους στίχους μου για την κοινότητά μου. Η μουσική υπήρξε πάντα το καταφύγιό μου από τον κόσμο. Μα είναι συγκλονιστικό συναίσθημα να μπορώ πλέον να γιορτάζω την πληρότητα της εμπειρίας μου μέσα στο έργο μου και να βλέπω αυτό να αντηχεί στις ψυχές άλλων ανθρώπων.

Είμαι γεμάτος ευγνωμοσύνη για αυτή τη στιγμή και γεμάτος αγάπη για όσους προηγήθηκαν και για όσους θα έρθουν μετά. Έχω λάβει τόσα πολλά από τη μουσική και την ευγνωμονώ κάθε μέρα. Είναι θαυμαστό να αφιερώνω τη ζωή μου στο να δίνω με την ίδια ένταση με την οποία έχω λάβει. Ελπίζω να μπορώ να το κάνω αυτό για όλη μου τη ζωή», δήλωσε ο Kae Tempest για τη μεγάλη τιμή.

Ο Roberto Neri, Διευθύνων Σύμβουλος της Ivors Academy, πρόσθεσε: «Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει τη μοναδική φωνή του Kae και την υπεράσπισή του στην LGBTQI+ κοινότητα. Κάθε λέξη που γράφει είναι ιδιοφυής, εμπνευσμένη και με δύναμη που ξεπερνά τη μουσική. Ο Kae είναι ένας φάρος φωτός που ταυτόχρονα φωτίζει και προκαλεί. Είχα την τύχη να παρακολουθήσω το σετ του στο Glastonbury, που ήταν μια εμπειρία ζωής, και αυτό το βραβείο είναι ο δικός μας τρόπος να πούμε “ευχαριστώ”».

Ο Kae Tempest έγινε νικητής των βραβείων Ivor Novello το 2024 με το Geronimo Blues (μαζί με τους Kwake Bass, Peter Bennie, Biscuit και Raven Bush των Speakers Corner Quartet), ενώ είχε δύο υποψηφιότητες το 2020 για Καλύτερο Άλμπουμ και Καλύτερο Σύγχρονο Τραγούδι. Είναι ο δεύτερος τιμώμενος που ανακοινώνεται μετά τη RAYE, με τους δύο να λαμβάνουν τις διακρίσεις τους στην εναρκτήρια τελετή στις 2 Οκτωβρίου, που θα παρουσιάσει η βραβευμένη ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια podcast Edith Bowman.

Η Ivors Academy είναι ο σημαντικότερος οργανισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο αφιερωμένος στους δημιουργούς μουσικής και τραγουδιών. Ιδρύθηκε το 1944 ως British Academy of Songwriters, Composers and Authors (BASCA) και μετονομάστηκε σε Ivors Academy το 2019, παίρνοντας το όνομά της από τα περίφημα Ivor Novello Awards που απονέμει κάθε χρόνο.

Αντιπροσωπεύει συνθέτες, στιχουργούς και παραγωγούς όλων των ειδών, από την κλασική μουσική και το θέατρο μέχρι την ποπ και την ηλεκτρονική σκηνή. Οργανώνει εκδηλώσεις, παρέχει εκπαίδευση, υπερασπίζεται τα δικαιώματα των δημιουργών και στέκεται απέναντι στις μεγάλες δισκογραφικές ή στις πλατφόρμες streaming όταν χρειάζεται.

Πέρα από τα βραβεία που είναι διεθνώς αναγνωρισμένα, η Ivors Academy έχει εξελιχθεί σε θεσμό που όχι μόνο τιμά το ταλέντο, αλλά και αναδεικνύει τη μουσική ως κοινωνική δύναμη· έναν χώρο όπου η τέχνη συναντά την πολιτική, την ηθική και την ίδια την ιστορία του ήχου.