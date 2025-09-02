Δίσκοι, CD και κασέτες: Οι τελευταίοι ήρωες ενάντια στον εμπορικό πόλεμο

Οι αλλαγές αυτές έρχονται μετά την επιστροφή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις αρχές του έτους, όταν υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή δασμών σε εισαγωγές από αρκετές χώρες.

Οι διεθνείς επιχειρήσεις που στέλνουν προϊόντα στις ΗΠΑ θα υπόκεινται πλέον σε διαφορετικούς εισαγωγικούς φόρους, με το ύψος τους να εξαρτάται από διάφορες συμφωνίες που έχουν συναφθεί τους τελευταίους μήνες. Οι εταιρείες από το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, θα πληρώνουν πλέον φόρο περίπου 10% επί της αξίας του προϊόντος, ενώ οι πωλητές από την υπόλοιπη Ευρώπη υπόκεινται σε τέλη περίπου 15%.

Την προηούμενη Παρασκευή (29 Αυγούστου) τέθηκε σε ισχύ το μέτρο σύμφωνα με το οποίο τα προϊόντα “de minimis” που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες – προϊόντα με αξία κάτω των 800 δολαρίων (683,73 ευρώ) – δεν θα εξαιρούνται πλέον από τους εισαγωγικούς φόρους.

Ωστόσο, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ επιβεβαίωσε μέσω της ιστοσελίδας της ότι προϊόντα που κατατάσσονται ως “πληροφοριακό υλικό” – όπως βιβλία, περιοδικά και φυσικά μουσικά προϊόντα – θα εξαιρούνται από τους κανόνες “de minimis”.

Με αυτή την εξαίρεση, τα CD, τα βινύλια, οι κασέτες και άλλα φυσικά μουσικά μέσα δεν θα επηρεάζονται από τις αλλαγές στους δασμούς· ωστόσο, άλλα είδη μουσικού merchandise, όπως αφίσες και ρούχα, θα επηρεάζονται.

Το BBC News αναφέρει ότι οι νέοι δασμοί θα οδηγήσουν σε αυξημένους ελέγχους στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό πιθανότατα θα σημαίνει ότι οι πελάτες θα πρέπει να περιμένουν καθυστερήσεις στις αποστολές, ενώ ήδη ορισμένοι λιανοπωλητές έχουν σταματήσει να στέλνουν προϊόντα στις ΗΠΑ.

Για να παρακάμψουν τις αλλαγές στους δασμούς, κάποιες εταιρείες ενθαρρύνουν τους πωλητές να επιλέξουν τη μέθοδο αποστολής Direct Duty Paid (DDP). Αυτό σημαίνει ότι οι φόροι, οι δασμοί και οι επιβαρύνσεις καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον πελάτη.

Μία από τις εταιρείες που προωθούν αυτήν την πρακτική είναι το Bandcamp, το οποίο μοιράστηκε νέες οδηγίες για τους πωλητές ώστε να κατανοήσουν και να συμμορφωθούν με τις αλλαγές στους αμερικανικούς δασμούς. Οι αλλαγές αυτές, όπως τόνισε το MixMag, ενθαρρύνουν τους χρήστες να ενημερώσουν τα έξοδα αποστολής ώστε να αντικατοπτρίζουν τους νέους φόρους και να ζητήσουν από τους πωλητές να διορθώσουν τους κωδικούς HS στα τελωνειακά έντυπα, ώστε οι αγοραστές να μπορούν να παρακολουθούν τις παραγγελίες τους.

Το Discogs ακολούθησε το ίδιο μοτίβο, μοιράζοντας έναν νέο οδηγό σχετικά με τους δασμούς, και προειδοποίησε ότι κατά την πρώτη φάση εφαρμογής των αλλαγών, πιθανότατα θα παρουσιαστούν προβλήματα με παραγγελίες έως ότου το σύστημα “προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις”.

Τον Απρίλιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα μέτρα ήταν ανταπόδοση για άδικες εμπορικές πολιτικές, προσθέτοντας ότι στις αποφάσεις του υπήρξε “πολύ γενναιόδωρος”. Αν και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κίνηση αυτή θα “κάνει ξανά την Αμερική πλούσια”, η είδηση προκάλεσε γρήγορα πτώση στις διεθνείς χρηματαγορές – με τις αμερικανικές αγορές να σημειώνουν τη χειρότερη μέρα τους μετά την COVID-19, σύμφωνα με το BBC News.