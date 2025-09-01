Κυκλοφόρησε σήμερα το νέο άλμπουμ της Laufey που λιώνει την απόσταση ανάμεσα στη jazz και την pop

Η Ισλανδο-Κινέζα καλλιτέχνιδα, συνθέτρια και πολυοργανίστρια Laufey (με έδρα το L.A.) κυκλοφόρησε τον πολυαναμενόμενο νέο της δίσκο A Matter of Time μέσω της Vingolf Recordings / AWAL, με το φρέσκο focus track "Mr. Eclectic" (στο οποίο συμμετέχει η Clairo) να βγαίνει μαζί με visualizer.

Η κυκλοφορία συμπίπτει με το "A Very Laufey Day", την ετήσια παγκόσμια γιορτή-activation όπου οι fans σε περισσότερες από 75 πόλεις ζουν μια «Laufey-core» εμπειρία: thrift shops με ειδικές curated συλλογές, ροφήματα "A Matcha of Time", ιδιαίτερες γεύσεις frozen yogurt, club επιλογές βιβλίων και πολλά άλλα. Μάλιστα, η μέρα κορυφώνεται με live της Laufey από το Λος Άντζελες, σε παγκόσμιο TikTok livestream, ενώ η ίδια εγκαινιάζει συνεργασίες με δημόσιες βιβλιοθήκες σε ΗΠΑ και Ισλανδία για limited edition κάρτες μέλους.

Το A Matter of Time βρίσκει τη Laufey πιο απελευθερωμένη, χωρίς στεγανά, ισορροπώντας ανάμεσα σε κλασική μουσική, jazz και pop, με την καθοδήγηση των παραγωγών Spencer Stewart (σταθερός συνεργάτης της) και Aaron Dessner (Taylor Swift, Ed Sheeran). Οι νέες συνθέσεις κοιτούν κατάματα τις πιο «ατελείς» πλευρές της, μιλώντας για αγάπη, ευαλωτότητα και φόβους, με μια θεατρική και ταυτόχρονα παιχνιδιάρικη διάθεση.

Η παγκόσμια περιοδεία A Matter of Time Tour έχει ήδη πουλήσει πάνω από 265.000 εισιτήρια, με sold out στο Madison Square Garden, το Crypto.com Arena, το Royal Albert Hall και δεκάδες ακόμη venues. Η Laufey, ήδη με 5 δισ. streams, το μεγαλύτερο jazz debut στην ιστορία του Spotify, TIME Woman of the Year 2025 και συνεργασίες από τη Norah Jones μέχρι τη Barbra Streisand, χτίζει μεθοδικά το δικό της «Laufey Land». Έναν χώρο όπου η jazz και η κλασική μουσική μιλούν ξανά σε μια γενιά που διψάει για αληθινή συγκίνηση.