Το MTV θυμήθηκε ότι σημαίνει Music Television και θα παίζει ξανά βιντεοκλίπ σαν να είναι 1999

Το MTV αποφάσισε να παίξει ξανά το παλιό του χαρτί: 24/7 μουσικά βίντεο, σαν να βρισκόμαστε πάλι στο 1999, λίγο πριν τα 2025 VMAs (7 Σεπτεμβρίου, UBS Arena, στο Long Island). Από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και τη βραδιά της απονομής, τα MTV2, MTV Live, MTV Classic και το Pluto channel MTV Biggest Pop θα παίζουν ασταμάτητα κλιπ. Όχι όμως το main MTV, γιατί, ας μην κοροϊδευόμαστε, αυτό πλέον ασχολείται πιο πολύ με ριάλιτι για έγκυες 16χρονες.

Η playlist θα περιλαμβάνει πάνω από 700 βίντεο, μερικά από τα οποία έχουν να παιχτούν πάνω από δεκαετία. Οι κατηγορίες; "Best of the 1980s", "Best Celebrity Cameos", "Craziest Videos Of All Time" και "Most VMA Victories", ή σαν να λέμε μια μικρή μουσική χρονοκάψουμε για να θυμόμαστε τοιν λόγο που κάποτε καθόμασταν κολλημένοι στην τηλεόραση με το τηλεκοντρόλ στο χέρι.

Βέβαια, οι περισσότεροι από εμάς δεν περιμέναμε αυτούς τους εννιά καλλιτέχνες με τα περισσότερα featured videos (ναι, είναι λίγο πολύ αυτοί που θα περίμενε κανείς), δηλαδή Mariah Carey, NSYNC, Justin Timberlake, Backstreet Boys, Michael Jackson, Eminem, Madonna, Beyoncé και Britney Spears. Με άλλα λόγια, το soundtrack μιας γενιάς που μεγάλωσε με CD Walkman και κασέτες VHS (περίπου) γιατί προσωπικά περίμενα το 120 Minutes, το Chill Out Zone και το Αlternative Nation.

Κι επειδή δεν φτάνει η νοσταλγία, τα MTV κανάλια θα πετάνε και μερικά «ενδιάμεσα» βινιετάκια, για να γιορτάσουν το fandom. Δηλαδή, οι τυχεροί θα μπορύν να βλέπουν την Paris Hilton να κάνει countdown με τα 7 αγαπημένα της βίντεο όλων των εποχών (το λες και μετα-χιούμορ), μαζί με εμφανίσεις των Chappell Roan, Olivia Rodrigo, Teddy Swims και Jon Bon Jovi. Με λίγα λόγια, το MTV προσπαθεί να θυμηθεί γιατί κάποτε λεγόταν Music Television. Και ποιος ξέρει; Μπορεί να ξαναδούμε εφήβους να λένε: «έλα να δούμε βιντεοκλίπ στο MTV», όπως τότε που η Paris Hilton ήταν απλώς celebrity και όχι ιστορικός ποπ κουλτούρας. Και ποιος ξέρει; Αν όλα πάνε καλά, μπορεί να ξανακάνει και καμιά εμφάνιση στην πατρίδα μας.