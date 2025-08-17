Πληροφορίες

Οι Slipknot πουλάνε τον μουσικό τους κατάλογο έναντι 120 εκατ. δολαρίων

Οι Slipknot βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την πώληση των εκδοτικών δικαιωμάτων και των master ηχογραφήσεων τους, σε μια συμφωνία που εκτιμάται στα 120 εκατομμύρια δολάρια.

Οι Slipknot φαίνεται πως βρίσκονται ένα βήμα πριν την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για την πώληση του μουσικού τους καταλόγου, σε μια συναλλαγή που εκτιμάται περίπου στα 120 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Billboard.

Τα μέλη του συγκροτήματος είτε έχουν ολοκληρώσει είτε πλησιάζουν στην ολοκλήρωση συμφωνίας με την HarbourView Equity Partners για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των εκδόσεων και των royalties από τις ηχογραφήσεις τους. Η συμφωνία, όπως αναφέρεται, θα αφορά το υπάρχον αρχειακό τους υλικό και δεν θα περιλαμβάνει μελλοντικές κυκλοφορίες.

Με βάση τα δεδομένα streaming και άλλες μετρήσεις, το Billboard υπολογίζει ότι η μουσική των Slipknot έχει αποφέρει ετήσια έσοδα 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ τα δικαιώματα εκδόσεων απέφεραν επιπλέον 5,2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ανάλογα με τον αριθμό των μελών που συμμετέχουν στη συμφωνία, η αποτίμηση κυμαίνεται από 13,5 έως και 20 φορές τα έσοδα.

Τον επόμενο μήνα, οι Slipknot θα γιορτάσουν την 25η επέτειο του εμβληματικού, ομώνυμου άλμπουμ τους του 1999 με ένα τεράστιο box set που θα περιλαμβάνει 59 κομμάτια, εκ των οποίων τα 40 θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά. Παράλληλα, θα κυκλοφορήσουν και αυτόνομες επανεκδόσεις του άλμπουμ.

 

 

 

