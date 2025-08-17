Πληροφορίες

Η Neko Case κυκλοφορεί νέο άλμπουμ

Παρουσίασε ήδη το νέο τραγούδι "Winchester Mansion of Sound" και ανακοίνωσε νέες ημερομηνίες περιοδείας.

Neco Case
Η Neko Case ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ με τίτλο Neon Grey Midnight Green στις 26 Σεπτεμβρίου μέσω της ANTI-. Μαζί με την ανακοίνωση, παρουσίασε και ένα νέο κομμάτι από τον δίσκο, το "Winchester Mansion of Sound", ενώ γνωστοποίησε και νέες ημερομηνίες περιοδείας.

Το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τον αείμνηστο φίλο και συνεργάτη της Case, Dexter Romweber, μέλος του συγκροτήματος Flat Duo Jets. Παράλληλα, άντλησε έμπνευση από αυτό που η ίδια αποκαλεί «το πιο θλιβερό τραγούδι που γράφτηκε ποτέ», το "Orphan’s Lament" του Robbie Basho.

Το Neon Grey Midnight Green είναι το πρώτο άλμπουμ της Case μετά από επτά χρόνια, από το Hell-On του 2018. Η Case, η οποία είναι gender fluid αλλά χρησιμοποιεί τις αντωνυμίες she/her, ανέλαβε και την παραγωγή, ηχογραφώντας το άλμπουμ ζωντανά στο στούντιο με πλήρη μπάντα.

«Υπάρχουν τόσο λίγες γυναίκες, nonbinary ή trans παραγωγοί», δήλωσε σε δελτίο Τύπου. «Ο κόσμος δεν μας σκέφτεται ως επιλογή. Είμαι περήφανη που μπορώ να πω ότι εγώ παρήγαγα αυτόν τον δίσκο. Είναι το όραμά μου. Είναι η βέτο δύναμή μου. Είναι το γούστο μου».

 

 

