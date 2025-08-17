Οι Megadeth ανακοίνωσαν το τελευταίο τους άλμπουμ και μια παγκόσμια περιοδεία αποχαιρετισμού το 2026

«Υπάρχουν τόσοι μουσικοί που έφτασαν στο τέλος της καριέρας τους, είτε τυχαία είτε εσκεμμένα», δήλωσε ο frontman Dave Mustaine σε ένα πρόσφατο δελτίο Τύπου. «Οι περισσότεροι δεν έχουν την ευκαιρία να φύγουν με τους δικούς τους όρους, στην κορυφή· κι εγώ βρίσκομαι ακριβώς εκεί στη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και έχω αποκτήσει εκατομμύρια θαυμαστές· το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να τους αποχαιρετήσω».

Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες, εκτός από το ότι το πρώτο single του άλμπουμ θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο, με τα pre-orders να ανοίγουν στις 27 Σεπτεμβρίου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των Megadeth. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει από το προσωπικό label του Mustaine, Tradecraft, σε συνεργασία με το νέο BLKIIBLK της Frontiers Label Group. Παράλληλα, ο Mustaine θα κυκλοφορήσει και μια νέα αυτοβιογραφία την επόμενη χρονιά, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της μπάντας.

«Ανυπομονούμε να ακούσετε αυτό το άλμπουμ και να μας δείτε στην περιοδεία», πρόσθεσε ο Mustaine. «Αν υπήρξε ποτέ η τέλεια στιγμή για να κυκλοφορήσουμε νέο άλμπουμ, είναι τώρα. Αν υπήρξε ποτέ η τέλεια στιγμή να περιοδεύσουμε στον κόσμο, είναι τώρα. Και είναι επίσης η κατάλληλη στιγμή να σας πούμε πως αυτό είναι το τελευταίο μας στούντιο άλμπουμ. Έχουμε κάνει πολλούς φίλους όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω να σας δω όλους στην παγκόσμια αποχαιρετιστήρια περιοδεία μας. Μην θυμώσετε, μην λυπηθείτε – χαρείτε μαζί μας, ελάτε να γιορτάσουμε αυτά τα επόμενα χρόνια».

Συνεχίζοντας, είπε: «Καταφέραμε όλοι μαζί κάτι πραγματικά σπουδαίο που πιθανόν δεν θα ξανασυμβεί. Δημιουργήσαμε ένα μουσικό ύφος, ξεκινήσαμε μια επανάσταση, αλλάξαμε τον κόσμο της κιθάρας και τον τρόπο που παίζεται, κι αλλάξαμε τον κόσμο. Οι μπάντες στις οποίες έπαιξα επηρέασαν τον κόσμο. Σας αγαπώ όλους γι’ αυτό. Σας ευχαριστώ για όλα».

Οι φανς είχαν αρχίσει να εικάζουν τα σχέδια των Megadeth μετά την ανάρτηση ενός μυστηριώδους countdown clock την Τετάρτη (13 Αυγούστου). Το μήνυμα περιείχε στίχους από το "Holy Wars …the Punishment Due", κάνοντας πολλούς να πιστέψουν ότι η ανακοίνωση αφορούσε την 35η επέτειο του Rust in Peace. Στην πραγματικότητα, οι στίχοι ήταν κυριολεκτικοί: «The End Is Near. It’s Crystal Clear. Part Of The Master Plan.»

Η μπάντα έχει ήδη ενημερώσει την ιστοσελίδα της με ένα teaser video που εμφανίζει τη μασκότ των Megadeth, τον Vic Rattlehead, καθώς και το εξώφυλλο του άλμπουμ.