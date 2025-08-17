Πληροφορίες

Οι Megadeth ανακοίνωσαν το τελευταίο τους άλμπουμ και μια παγκόσμια περιοδεία αποχαιρετισμού το 2026

Οι Megadeth αποκάλυψαν ότι θα κυκλοφορήσουν το τελευταίο τους στούντιο άλμπουμ και θα ξεκινήσουν μια παγκόσμια αποχαιρετιστήρια περιοδεία το 2026.

Megadeth
Avopolis Team

«Υπάρχουν τόσοι μουσικοί που έφτασαν στο τέλος της καριέρας τους, είτε τυχαία είτε εσκεμμένα», δήλωσε ο frontman Dave Mustaine σε ένα πρόσφατο δελτίο Τύπου. «Οι περισσότεροι δεν έχουν την ευκαιρία να φύγουν με τους δικούς τους όρους, στην κορυφή· κι εγώ βρίσκομαι ακριβώς εκεί στη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και έχω αποκτήσει εκατομμύρια θαυμαστές· το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να τους αποχαιρετήσω».

Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες, εκτός από το ότι το πρώτο single του άλμπουμ θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο, με τα pre-orders να ανοίγουν στις 27 Σεπτεμβρίου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των Megadeth. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει από το προσωπικό label του Mustaine, Tradecraft, σε συνεργασία με το νέο BLKIIBLK της Frontiers Label Group. Παράλληλα, ο Mustaine θα κυκλοφορήσει και μια νέα αυτοβιογραφία την επόμενη χρονιά, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της μπάντας.

«Ανυπομονούμε να ακούσετε αυτό το άλμπουμ και να μας δείτε στην περιοδεία», πρόσθεσε ο Mustaine. «Αν υπήρξε ποτέ η τέλεια στιγμή για να κυκλοφορήσουμε νέο άλμπουμ, είναι τώρα. Αν υπήρξε ποτέ η τέλεια στιγμή να περιοδεύσουμε στον κόσμο, είναι τώρα. Και είναι επίσης η κατάλληλη στιγμή να σας πούμε πως αυτό είναι το τελευταίο μας στούντιο άλμπουμ. Έχουμε κάνει πολλούς φίλους όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω να σας δω όλους στην παγκόσμια αποχαιρετιστήρια περιοδεία μας. Μην θυμώσετε, μην λυπηθείτε – χαρείτε μαζί μας, ελάτε να γιορτάσουμε αυτά τα επόμενα χρόνια».

Συνεχίζοντας, είπε: «Καταφέραμε όλοι μαζί κάτι πραγματικά σπουδαίο που πιθανόν δεν θα ξανασυμβεί. Δημιουργήσαμε ένα μουσικό ύφος, ξεκινήσαμε μια επανάσταση, αλλάξαμε τον κόσμο της κιθάρας και τον τρόπο που παίζεται, κι αλλάξαμε τον κόσμο. Οι μπάντες στις οποίες έπαιξα επηρέασαν τον κόσμο. Σας αγαπώ όλους γι’ αυτό. Σας ευχαριστώ για όλα».

Οι φανς είχαν αρχίσει να εικάζουν τα σχέδια των Megadeth μετά την ανάρτηση ενός μυστηριώδους countdown clock την Τετάρτη (13 Αυγούστου). Το μήνυμα περιείχε στίχους από το "Holy Wars …the Punishment Due", κάνοντας πολλούς να πιστέψουν ότι η ανακοίνωση αφορούσε την 35η επέτειο του Rust in Peace. Στην πραγματικότητα, οι στίχοι ήταν κυριολεκτικοί: «The End Is Near. It’s Crystal Clear. Part Of The Master Plan.»

Η μπάντα έχει ήδη ενημερώσει την ιστοσελίδα της με ένα teaser video που εμφανίζει τη μασκότ των Megadeth, τον Vic Rattlehead, καθώς και το εξώφυλλο του άλμπουμ.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Lana Del Ray

Lana Del Rey vs. Ethel Cain: Όταν η μελαγχολία γίνεται reality show

Lana, Cain, Donoghue, Instagram posts και η αιώνια κούρσα για το ποια θα κρατήσει το στέμμα της...
Sinéad O’Connor

Η ζωή της Sinéad O’Connor γίνεται ταινία

Δύο χρόνια μετά τον θάνατό της, η αδάμαστη φωνή του Δουβλίνου επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη.
Dijon

O Dijon κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ του γεμάτο αφροφουτουριστικό όραμα

Στο δεύτερο άλμπουμ του, ο Dijon μπλέκει το R&B με lo-fi ατμόσφαιρες και μια "αφροφουτουριστική" διάσταση. Το "Baby"...

Featured

Τα "One & Done" του Extreme Metal : Part 1

Ο Δημήτρης Τσούπρος έψαξε και ξεχώρισε μερικούς από τους πιο εμβληματικούς δίσκους του extreme...
Από το Ντιτρόιτ στο Βερολίνο

Από το Ντιτρόιτ στο Βερολίνο: Πώς δύο πόλεις έπλασαν έναν παγκόσμιο "techno" ήχο

Το techno έχει δύο πνευματικές πατρίδες: το Ντιτρόιτ και το Βερολίνο. Η μία πόλη του έδωσε ψυχή...
Teethe

Teethe – Magic Of The Sale

Με το "Magic of the Sale", οι τεξανοί Teethe απλώνουν slowcore και country αφηγήσεις σε έναν δίσκο γεμάτο...

Best of Network