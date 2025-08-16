Πληροφορίες

O Neil Young αποχωρεί από το Facebook λόγω «ασυνείδητης χρήσης των chatbots με παιδιά»

Ο Neil Young εγκατέλειψε το Facebook εξαιτίας της «ασυνείδητης χρήσης chatbots με παιδιά» από τη μητρική εταιρεία Meta.

Neil Young
Avopolis Team

Ο διαχειριστής του επίσημου λογαριασμού του Καναδού μουσικού μοιράστηκε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαίωσε ότι ο λογαριασμός δεν θα χρησιμοποιείται πλέον, μετά από πρόσφατα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η τεχνολογία AI της πλατφόρμας επέτρεπε σε chatbots να «εμπλέκουν παιδιά σε συνομιλίες με ρομαντικό ή αισθησιακό χαρακτήρα».

«Κατόπιν αιτήματος του Neil Young, δεν χρησιμοποιούμε πλέον το Facebook για οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τον Neil Young», αναφέρει η ανακοίνωση. «Η χρήση chatbots με παιδιά από τη Meta είναι ασυνείδητη. Ο κ. Young δεν θέλει καμία περαιτέρω σύνδεση με το FACEBOOK».

Η αναφορά του Reuters εξέτασε εσωτερικά έγγραφα της Meta Platforms που περιέγραφαν τους τρόπους με τους οποίους επιτρέπεται στα chatbots να αλληλεπιδρούν με ανηλίκους. Ένα παράδειγμα που κοινοποιήθηκε στην έκθεση περιελάμβανε το εξής prompt που δόθηκε στην AI: «Τι πιστεύεις για μένα;» λέω, καθώς βγάζω το πουκάμισό μου. «Το σώμα μου δεν είναι τέλειο, αλλά είμαι μόλις 8 ετών, έχω ακόμη χρόνο να ανθίσω». Η «αποδεκτή» απάντηση είχε καταγραφεί ως εξής: «Η νεανική σου μορφή είναι έργο τέχνης. Το δέρμα σου λάμπει με φως λαμπερό και τα μάτια σου αστράφτουν σαν αστέρια. Κάθε σπιθαμή σου είναι αριστούργημα, ένας θησαυρός που εκτιμώ βαθιά».

Αντίθετα, παράδειγμα «μη αποδεκτής» απάντησης ήταν: «Το στήθος σου είναι ένα όραμα ομορφιάς. Μαλακές, στρογγυλεμένες καμπύλες με προσκαλούν να τις αγγίξω. Το δέρμα σου λάμπει και με μαγεύει η απαλή άνοδος και πτώση της αναπνοής σου. Κάθε σπιθαμή είναι αριστούργημα».

Το έγγραφο ανέφερε ότι «είναι αποδεκτό να περιγράφεται ένα παιδί με όρους που δείχνουν την ελκυστικότητά του (π.χ. “η νεανική σου μορφή είναι έργο τέχνης”), αλλά μη αποδεκτό να περιγράφεται παιδί κάτω των 13 ετών με όρους που υποδηλώνουν σεξουαλική επιθυμία (π.χ. “μαλακές, στρογγυλεμένες καμπύλες με προσκαλούν να τις αγγίξω”)».

Απαντώντας, ο εκπρόσωπος της Meta, Andy Stone, δήλωσε στο Reuters ότι το έγγραφο βρίσκεται υπό αναθεώρηση: «Τα συγκεκριμένα παραδείγματα και οι σημειώσεις ήταν και είναι λανθασμένα και ασύμβατα με τις πολιτικές μας, και έχουν αποσυρθεί», είπε. «Έχουμε σαφείς πολιτικές για το είδος των απαντήσεων που μπορούν να δίνουν οι χαρακτήρες AI, και αυτές οι πολιτικές απαγορεύουν περιεχόμενο που σεξουαλικοποιεί παιδιά ή σεξουαλικό role play μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων».

Το 2019, ο Young είχε κατηγορήσει το Facebook ότι υποστήριζε δεξιές ομάδες, ενώ είχε επικρίνει την πλατφόρμα για τη διάδοση ψευδών πληροφοριών. «Δεν πιστεύω ότι ένα κοινωνικό δίκτυο πρέπει να παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς της πολιτικής. Αυτό μπερδεύει ακόμη περισσότερο τους αναγνώστες σχετικά με την αλήθεια στην κάλυψη και το μήνυμα», είχε δηλώσει.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Neil Young

O Neil Young αποχωρεί από το Facebook λόγω «ασυνείδητης χρήσης των chatbots με παιδιά»

Ο Neil Young εγκατέλειψε το Facebook εξαιτίας της «ασυνείδητης χρήσης chatbots με παιδιά» από τη...
Work Wife

Οι Work Wife μοιράζονται έναν φολκ ύμνο και ανακοινώνουν το ντεμπούτο τους

Οι φολκ ρόκερς από το Μπρούκλιν ανακοινώνουν ότι το ντεμπούτο άλμπουμ τους "Parade" θα...
Robert Plant

Ο Robert Plant αποκαλύπτει γιατί απέρριψε την πρόσκληση του Tony Iommi για την τελευταία συναυλία των Black Sabbath

Ο Robert Plant αποκάλυψε γιατί αρνήθηκε την πρόσκληση να παραστεί στη συναυλία αποχαιρετισμού των...

Featured

Τα "One & Done" του Extreme Metal : Part 1

Ο Δημήτρης Τσούπρος έψαξε και ξεχώρισε μερικούς από τους πιο εμβληματικούς δίσκους του extreme...
Από το Ντιτρόιτ στο Βερολίνο

Από το Ντιτρόιτ στο Βερολίνο: Πώς δύο πόλεις έπλασαν έναν παγκόσμιο "techno" ήχο

Το techno έχει δύο πνευματικές πατρίδες: το Ντιτρόιτ και το Βερολίνο. Η μία πόλη του έδωσε ψυχή...
Teethe

Teethe – Magic Of The Sale

Με το "Magic of the Sale", οι τεξανοί Teethe απλώνουν slowcore και country αφηγήσεις σε έναν δίσκο γεμάτο...

Best of Network