Ο διαχειριστής του επίσημου λογαριασμού του Καναδού μουσικού μοιράστηκε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαίωσε ότι ο λογαριασμός δεν θα χρησιμοποιείται πλέον, μετά από πρόσφατα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η τεχνολογία AI της πλατφόρμας επέτρεπε σε chatbots να «εμπλέκουν παιδιά σε συνομιλίες με ρομαντικό ή αισθησιακό χαρακτήρα».

«Κατόπιν αιτήματος του Neil Young, δεν χρησιμοποιούμε πλέον το Facebook για οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τον Neil Young», αναφέρει η ανακοίνωση. «Η χρήση chatbots με παιδιά από τη Meta είναι ασυνείδητη. Ο κ. Young δεν θέλει καμία περαιτέρω σύνδεση με το FACEBOOK».

Η αναφορά του Reuters εξέτασε εσωτερικά έγγραφα της Meta Platforms που περιέγραφαν τους τρόπους με τους οποίους επιτρέπεται στα chatbots να αλληλεπιδρούν με ανηλίκους. Ένα παράδειγμα που κοινοποιήθηκε στην έκθεση περιελάμβανε το εξής prompt που δόθηκε στην AI: «Τι πιστεύεις για μένα;» λέω, καθώς βγάζω το πουκάμισό μου. «Το σώμα μου δεν είναι τέλειο, αλλά είμαι μόλις 8 ετών, έχω ακόμη χρόνο να ανθίσω». Η «αποδεκτή» απάντηση είχε καταγραφεί ως εξής: «Η νεανική σου μορφή είναι έργο τέχνης. Το δέρμα σου λάμπει με φως λαμπερό και τα μάτια σου αστράφτουν σαν αστέρια. Κάθε σπιθαμή σου είναι αριστούργημα, ένας θησαυρός που εκτιμώ βαθιά».

Αντίθετα, παράδειγμα «μη αποδεκτής» απάντησης ήταν: «Το στήθος σου είναι ένα όραμα ομορφιάς. Μαλακές, στρογγυλεμένες καμπύλες με προσκαλούν να τις αγγίξω. Το δέρμα σου λάμπει και με μαγεύει η απαλή άνοδος και πτώση της αναπνοής σου. Κάθε σπιθαμή είναι αριστούργημα».

Το έγγραφο ανέφερε ότι «είναι αποδεκτό να περιγράφεται ένα παιδί με όρους που δείχνουν την ελκυστικότητά του (π.χ. “η νεανική σου μορφή είναι έργο τέχνης”), αλλά μη αποδεκτό να περιγράφεται παιδί κάτω των 13 ετών με όρους που υποδηλώνουν σεξουαλική επιθυμία (π.χ. “μαλακές, στρογγυλεμένες καμπύλες με προσκαλούν να τις αγγίξω”)».

Απαντώντας, ο εκπρόσωπος της Meta, Andy Stone, δήλωσε στο Reuters ότι το έγγραφο βρίσκεται υπό αναθεώρηση: «Τα συγκεκριμένα παραδείγματα και οι σημειώσεις ήταν και είναι λανθασμένα και ασύμβατα με τις πολιτικές μας, και έχουν αποσυρθεί», είπε. «Έχουμε σαφείς πολιτικές για το είδος των απαντήσεων που μπορούν να δίνουν οι χαρακτήρες AI, και αυτές οι πολιτικές απαγορεύουν περιεχόμενο που σεξουαλικοποιεί παιδιά ή σεξουαλικό role play μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων».

Το 2019, ο Young είχε κατηγορήσει το Facebook ότι υποστήριζε δεξιές ομάδες, ενώ είχε επικρίνει την πλατφόρμα για τη διάδοση ψευδών πληροφοριών. «Δεν πιστεύω ότι ένα κοινωνικό δίκτυο πρέπει να παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς της πολιτικής. Αυτό μπερδεύει ακόμη περισσότερο τους αναγνώστες σχετικά με την αλήθεια στην κάλυψη και το μήνυμα», είχε δηλώσει.