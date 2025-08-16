Πληροφορίες

Οι Work Wife μοιράζονται έναν φολκ ύμνο και ανακοινώνουν το ντεμπούτο τους

Οι φολκ ρόκερς από το Μπρούκλιν ανακοινώνουν ότι το ντεμπούτο άλμπουμ τους "Parade" θα κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου από την Born Losers.

Work Wife
Αν και το τελευταίο διάστημα ήταν απασχολημένη παίζοντας πλήκτρα και κάνοντας δεύτερα φωνητικά για τη Sea Lemon στην πρόσφατη περιοδεία της με τους Death Cab for Cutie, η τραγουδοποιός Meredith Lampe κερδίζει σταθερά έδαφος με το προσωπικό της πρότζεκτ, τους Work Wife, τα τελευταία χρόνια. Με την ώθηση που της έδωσαν δύο EPs, έχει ήδη κληθεί να ανοίξει συναυλίες για καλλιτέχνες όπως ο Anthony Green, οι Husbands και ο Christian Lee Hutson, και τώρα οι Work Wife (πλέον ως ολοκληρωμένη μπάντα) ανακοινώνουν το πρώτο τους full-length άλμπουμ με τίτλο Parade, που θα κυκλοφορήσει στα τέλη Οκτωβρίου από τη Born Losers Records.

Με την μεγάλη έκθεση που έχει αποκτήσει πρόσφατα ως performer, είναι λογικό το νέο άλμπουμ να έχει ως κεντρικό του θέμα, όπως δηλώνει και ο τίτλος του, τη σύγκρουση που βιώνει η Lampe γύρω από το πώς την αντιλαμβάνονται στη σκηνή, σε μια συζήτηση και γενικότερα. «Το Parade επικεντρώνεται στην πράξη του να σε βλέπουν και στην ανταλλαγή ενέργειας που συμβαίνει ανάμεσα στον παρατηρητή και στο αντικείμενο», εξηγεί. «Ήθελα με αυτό τον δίσκο να εξερευνήσω τις κορυφές και τα βάθη αυτού του αισθήματος, μαζί με τον πόνο που κουβαλά το να βλέπει κάποιος μέσα σου κάτι που εσύ δεν ήξερες ότι υπήρχε».

Το πρώτο single, "Big Parking Lot", αποτελεί την πρώτη μουσική απόπειρα πάνω σε αυτό το θέμα που θα ακουστεί από το LP, ενώ, σύμφωνα με τη Lampe, λειτουργεί και ως «ύμνος των μεγάλων συναισθημάτων» της μπάντας. «Το τραγούδι αφηγείται μια φανταστική ερωτική ιστορία για να αναδείξει αυτή την ένταση, την οποία μπλέκει με μια πραγματική ανάμνηση από το λύκειο», αναφέρει εμφατικά. «Εκείνη την εποχή φαινόταν πως ανταγωνιζόμασταν για το ποια θα είναι η πιο αστεία, η πιο "κλόουν", η πιο ανέμελη, το "fun girl". Εκείνη δεν έχει ποτέ πρόβλημα να κερδίσει κάποιον. Δεν ανησυχεί για την εικόνα της, αλλά καταφέρνει με μαγικό τρόπο να τη διατηρεί. Αφήνει τα συναισθήματά της να τη συνεπάρουν, αλλά πάντα βρίσκει τον τρόπο να ξεγλιστρά. Δεν είναι αληθινή, ούτε θα έπρεπε να είναι πρότυπο, αλλά σίγουρα είναι μια καλή πρωταγωνίστρια σε μια περαστική, ένοχη φαντασίωση».

Το κομμάτι, με την έντονη παρουσία του μπάντζο, το βουκολικό indie ύφος και τα μεγάλα ρεφρέν, συνοδεύεται από ένα βίντεο που εξερευνά με ευρηματικούς τρόπους την έννοια της αντίληψης και μπορείς να το δεις παρακάτω, ενώ το Parade είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία πριν την κυκλοφορία του στις 30 Οκτωβρίου.

 

 

