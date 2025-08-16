Ο Robert Plant αποκαλύπτει γιατί απέρριψε την πρόσκληση του Tony Iommi για την τελευταία συναυλία των Black Sabbath

Σε νέα του συνέντευξη στο Mojo, ο πρώην frontman των Led Zeppelin είπε πως έλαβε πρόσκληση για το Back To The Beginning στο Μπέρμιγχαμ από τον παλιό του φίλο, τον κιθαρίστα των Sabbath, Tony Iommi. Ωστόσο, ο Plant δεν διευκρίνισε αν κλήθηκε να εμφανιστεί στη σκηνή ή απλώς να παρευρεθεί στο γεμάτο αστέρες γεγονός.

«Είπα, Tony, θα ήθελα πολύ να έρθω, αλλά δεν μπορώ», αφηγείται ο Plant στον Keith Cameron. «Απλώς δεν μπορώ. Δεν λέω ότι θα προτιμούσα να κάνω παρέα με τον Peter Gabriel ή τον Youssou N’Dour, αλλά δεν γνωρίζω τίποτα για το τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο πια, καθόλου. Δεν το απορρίπτω, δεν έχω τίποτα εναντίον του. Απλώς βρήκα άλλα μέρη που είναι τόσο πλούσια».

Μιλώντας για τις φιλοδοξίες και τα κίνητρα του σημερινού του συγκροτήματος, των Saving Grace, σε αντιπαραβολή με τη λάμψη που πάντα συνοδεύει κάθε δραστηριότητα των Led Zeppelin, ο Plant σημειώνει: «Για μένα, επειδή έχω περάσει από ένα πολύ αμφιλεγόμενο Live Aid ως το Ο2, μέχρι τον Obama και τον Λευκό Οίκο και όλα αυτά, ένιωσα σχεδόν αγιοποιημένος. Αλλά αυτό που με τράβηξε εδώ ήταν πως οι Saving Grace έπρεπε απλώς να προχωρήσουν προς τα πάνω με δόξα, όπως θα έλεγε και η Mavis [Staples]. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να παραμείνουμε πιο κοντά στον Bert Jansch παρά στον Axl Rose».

«Οι συναυλίες μας είναι αρκετά μικρές ώστε, αν κανείς δεν θέλει να έρθει, να μην είναι το τέλος του κόσμου. Κι έτσι, με αυτή τη laissez-faire, χαλαρή, όπως θες πες την – αυτοκτονική! – στάση, αντί να παίζουμε σε ποδοσφαιρικά στάδια με κάτι παλιόφιλους, εκεί ήμασταν: ελεύθεροι. Μπορούσαμε να πειραματιστούμε».

Οι Saving Grace του Plant, με τη Suzi Dian, κυκλοφόρησαν πρόσφατα το δεύτερο single από το επερχόμενο, ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους. Το "Gospel Plough" είναι μια διασκευή ενός αφροαμερικανικού spiritual, που πρωτοηχογραφήθηκε το 1930 από τη χορωδία Hall Johnson Negro Choir με τίτλο "Keep Yo' Hand on the Plow, Hold On", και αργότερα διασκευάστηκε από καλλιτέχνες όπως ο Duke Ellington και η Mahalia Jackson.