Ο Biff Byford των Saxon δίνει μάχη με τον καρκίνο

Ο τραγουδιστής των Saxon, Biff Byford, αποκάλυψε ότι υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο. Το συγκρότημα είχε ήδη ακυρώσει 10 συναυλίες το φετινό καλοκαίρι, όταν ο τραγουδιστής χρειάστηκε να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση· σε πρόσφατη ανάρτηση στα social media αποκάλυψε ότι η επέμβαση σχετιζόταν με καρκινικό όγκο που εντοπίστηκε μετά από μαγνητική τομογραφία στον προστάτη του.

Ο Biff εξήγησε ότι η χειρουργική επέμβαση ήταν επιτυχής, ωστόσο πρέπει τώρα να ακολουθήσει έναν σύντομο κύκλο χημειοθεραπείας, κάτι που σημαίνει ότι ακόμη περισσότερες συναυλίες θα πρέπει να αναβληθούν ή να ακυρωθούν. Ανάμεσά τους, εμφανίσεις στο Trutnoff Open Air στην Τσεχία και στο Neuborn Open Air στη Γερμανία, καθώς και η προγραμματισμένη περιοδεία του συγκροτήματος σε Ισπανία και Γαλλία τον Σεπτέμβριο, η οποία μεταφέρεται πλέον για τον Απρίλιο/Μάιο του 2026.

«Δεν μας αρέσει ποτέ να ακυρώνουμε ή να αναβάλλουμε συναυλίες, είναι πραγματικά χάλια», παραδέχτηκε ο Biff.

Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι η περιοδεία σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία τον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί κανονικά, όπου οι θρύλοι του NWOBHM θα εμφανιστούν μαζί με τον πρώην τραγουδιστή των Accept, Udo Dirkschneider, παρουσιάζοντας ολόκληρο το κλασικό άλμπουμ Wheels Of Steel.

«Θα σας δούμε όλους τον Νοέμβριο», δήλωσε. «Κρατήστε την πίστη, περάστε ένα υπέροχο καλοκαίρι και θα σας κρατάω ενήμερους για ό,τι συμβαίνει. Εμπρός λοιπόν, ειρήνη και ηρεμία!».