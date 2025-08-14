Πληροφορίες

Chrissie Hynde: Νέο άλμπουμ με Dave Gahan, Debbie Harry, Cat Power και άλλους θρύλους

Η Chrissie Hynde ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ, "Duets Special", έναν δίσκο γεμάτο εκρηκτικές συνεργασίες με ονόματα όπως ο Brandon Flowers, η Debbie Harry, ο Dave Gahan των Depeche Mode και πολλοί ακόμη.

Chrissie Hynde
Avopolis Team

Το νέο εγχείρημα της frontwoman των Pretenders θα κυκλοφορήσει στις 17 Οκτωβρίου από την Parlophone και θα περιλαμβάνει 13 τραγούδια, όπου η Hynde ενώνει τη φωνή της με κορυφαίους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο αείμνηστος Mark Lanegan, ο Dan Auerbach, η Cat Power, η Shirley Manson των Garbage, ο Alan Sparhawk και άλλοι.

Μιλώντας για την αφορμή που οδήγησε στο άλμπουμ, αποκάλυψε ότι «ποτέ δεν είχε σκεφτεί» να κάνει κάτι παρόμοιο. «Νομίζω ότι η ιδέα γεννήθηκε το 2023», ανέφερε. «Μιλούσα στο τηλέφωνο με τον Jörn, τον σύζυγο του Rufus Wainwright. Νομίζω πως ανταλλάσσαμε προτάσεις για μυθιστορήματα, κι έτσι, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, του είπα: “Ξέρεις, ίσως ο Rufus κι εγώ να κάνουμε κάτι μαζί”, και αμέσως έγραψα δέκα τραγούδια που μου ήρθαν στο μυαλό. Ο Jörn ρώτησε τον Rufus, ο οποίος ενθουσιάστηκε, κι έτσι ξεκίνησαν όλα. Μια αυθόρμητη ιδέα, που πίστεψα ότι θα ήταν διασκεδαστική».

 

 

