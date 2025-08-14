O David Byrne αμφισβητεί την πρωτοπορία στο νέο του single "The Avant Garde"

Ο David Byrne παρουσίασε το "The Avant Garde", ένα ακόμη νέο single από το επερχόμενο άλμπουμ του Who Is the Sky?, που κυκλοφορεί στις 5 Σεπτεμβρίου μέσω της Matador Records. Το κομμάτι, με έντονη κλίση προς το funk-rock, περιλαμβάνει μερικές ιδιαίτερα εύστοχες παρατηρήσεις του “παλιόφιλου” David., όπως:

«Τώρα δεν είμαι σίγουρος πώς νιώθω για την πρωτοπορία / Μου αρέσει η ιδέα, και η πολιτική τους επίσης / Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν αυτό σημαίνει ότι είναι καλό».

— Κι εμείς μαζί σου, αδερφέ.

Μιλώντας για το τραγούδι, ο Byrne δήλωσε: «Κάποιοι θα το ακούσουν και θα πουν: "Ο David κράζει τους φίλους του", αλλά είναι πιο περίπλοκο από αυτό. Όποιος με ξέρει, γνωρίζει ότι πηγαίνω συχνά σε παραστάσεις που μπορεί να χαρακτηριστούν ως πρωτοποριακές ή πειραματικές. Δουλειές αιχμηρές και αντισυμβατικές με εμπνέουν βαθιά, γιατί συχνά αλλάζουν τον τρόπο που σκέφτομαι και επηρεάζουν αυτά που κάνω (ελπίζω χωρίς απλά να οικειοποιούμαι τις ιδέες). Αυτό όμως σημαίνει ρίσκο. Κάποιες φορές, όπως με κάθε ρίσκο, δεν πετυχαίνει ακριβώς τον στόχο. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα πετύχει αυτό που στοχεύει — αλλά όταν το κάνει, η συναισθηματική και διανοητική ανταμοιβή αξίζει τα πάντα».

Και συνέχισε: «Αυτό είναι το ρίσκο που παίρνεις όταν φτιάχνεις κάτι νέο και ανορθόδοξο. Ναι, υπάρχουν στιγμές που δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, αλλά συχνά υπάρχουν και στιγμές που γεννιέται κάτι εντελώς πρωτότυπο και τότε όλα αξίζουν τον κόπο. Μου αρέσει που οι Ghost Train και ο Kid Harpoon πήραν αυτό που μουσικά θα μπορούσε να είναι ένα αρκετά συμβατικό τραγούδι που είχα γράψει και το οδήγησαν σε κάτι που για μένα ακούγεται σαν οι Led Zeppelin να συναντούν τους Dirty Projectors».