Ο Daryl Hall και ο John Oates λύνουν (επιτέλους) τις νομικές διαμάχες τους

Κι εδώ έχουμε την αιώνια τραγωδία των μουσικών ντουέτων: σήμερα παίζουμε μαζί στο Madison Square Garden, αύριο τσακωνόμαστε για το ποιος δικαιούται να πουλάει τους δίσκους και ποιος όχι. Το 2023, ο Daryl Hall αποφάσισε να μην αφήσει την τύχη της μακρόχρονης καριέρας τους στα… χέρια του John Oates και κατέθεσε αγωγή, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην μουσικός του συνέταιρος (και, φαντάζομαι, ενίοτε φίλος) προσπαθούσε να πουλήσει το μερίδιό του σε μια εταιρεία που ήδη είχε φάει αρκετό από τον κατάλογο Hall & Oates για 15 ολόκληρα χρόνια, όπως αναφέρει το Associated Press.

Ο Hall το αποκάλεσε «την απόλυτη προδοσία συνεργασίας» (που, αν το σκεφτείς, ακούγεται σαν τίτλος δίσκου που δεν κυκλοφόρησε ποτέ), ενώ ο Oates απάντησε πως όλα αυτά ήταν «υπερβολικά, εξωφρενικά και ανακριβή», δηλαδή, με λίγα λόγια, μια κανονική μέρα στο δικαστικό σίριαλ των rock icons.

Τελικά, η διαμάχη λύθηκε μέσω ιδιωτικής διαιτησίας μάς λέει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων. Οι λεπτομέρειες παραμένουν άγνωστες, πράγμα που σημαίνει ότι εμείς οι υπόλοιποι θα πρέπει να μείνουμε με την απορία αν το Whole Oats μπορεί πλέον να πωλέιται, ή αν απλώς θα συνεχίσει να κάθεται στα ντουλάπια, δίπλα στα Corn Flakes, ως μνημείο της πιο θεαματικής μουσικο-επιχειρηματικής κόντρας από την εποχή των Beatles.