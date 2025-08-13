Ο Machine Gun Kelly δηλώνει εξωγήινος και αμφισβητεί… την ηλικία του

Ο Machine Gun Kelly, γνωστός και ως ο Colson Baker όταν δεν φοράει το εξωγήινο καπέλο του, αποκάλυψε ότι ίσως να μην είναι 100% άνθρωπος. Ίσως και να είναι λίγο εξωγήινος. Και, για να το κάνει ακόμη πιο… εύκολο για όλους μας να το χωνέψουμε, δεν είναι σίγουρος καν αν η ηλικία του «υπάρχει». Γιατί φυσικά, όταν είσαι εξωγήινος, το πρώτο πράγμα που χάνεις είναι η έννοια του χρόνου (μετά την έννοια της κοινής λογικής).

Στην εκπομπή Watch What Happens Live, όταν τον ρώτησαν πόσο χρονών είναι, απάντησε κάτι μεταξύ υπαρξιακού στοχασμού και σεναρίου Twilight Zone: «Δεν ξέρω αν η ηλικία μου υπάρχει». Και μετά, σαν να μην έφτανε αυτό, πρόσθεσε: «Το δέρμα μου, αν σκιστεί, γιατρεύεται πολύ γρήγορα. Υπάρχουν πράγματα που με κάνουν να σκέφτομαι, “Ποιος είναι ο πατέρας μου;”». (Η σωστή απάντηση είναι «Δεν ξέρω, αλλά μπορεί να έχει κεραίες»).

Για να επιβεβαιώσει τις θεωρίες του, ρώτησε τη μητέρα του αν κάποια στιγμή… εξαφανίστηκε από τη Γη και αν είχε ποτέ συνάντηση με ένα «ψηλό, αδύνατο πλάσμα». Η μητέρα του, με ψυχραιμία που θα ζήλευε και ο Rod Serling, απάντησε ότι κάποια στιγμή ένιωσε πως την απήγαγαν. (Άρα μάλλον κάτι παίζει κι έχουμε μια παράξενη οικογενειακή υπόθεση εδώ).

Και, εννοείται, μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο που το 2020 κυκλοφόρησε βίντεο με τίτλο Concert For Aliens, στο οποίο απάγεται από… κακό εξωγήινο κλώνο του εαυτού του. Μετά βγήκε στον James Corden και δήλωσε ότι είχε όχι μία, αλλά δύο εξωγήινες συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένων μυστηριωδών φωτεινών κόκκινων και μπλε «σφαιρών» που εξαφανίστηκαν πάνω από λίμνες και βουνά.

Οπότε, για να συνοψίσουμε: ταχύτατη αναγέννηση ιστών, αμφισβήτηση του χρόνου, οικογενειακές απαγωγές από UFO, και μόνιμη τάση να τραγουδάει για αυτά. Κυρίες και κύριοι, αν αύριο τον δούμε με πράσινο δέρμα και κεραίες, απλώς να θυμάστε: μας είχε προειδοποιήσει!