Οι Depeche Mode φέρνουν την ταινία "M" στις αίθουσες όλου του κόσμου τον Οκτώβριο

Οι Depeche Mode ανακοίνωσαν ότι η επική συναυλιακή τους ταινία "M" θα προβληθεί στους κινηματογράφους όλου του κόσμου αργότερα μέσα στο 2025.

Depeche Mode
Η ταινία, που πρωτοπαρουσιάστηκε τον Απρίλιο και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές στο φετινό Tribeca Festival, θα προβληθεί σε περισσότερες από 2.500 αίθουσες σε πάνω από 60 χώρες, ξεκινώντας στις 28 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για μια συμπαραγωγή του συγκροτήματος με την Trafalgar Releasing και τη Sony Music Vision, που προσφέρει στους θαυμαστές την ευκαιρία να ακολουθήσουν τον Dave Gahan και τον Martin Gore σε ένα οπτικοακουστικό ταξίδι «στην καρδιά της σχέσης του μεξικανικού πολιτισμού με τον θάνατο», πλαισιωμένο από εμβληματικές ζωντανές εμφανίσεις.

Σκηνοθετημένη από τον πολυβραβευμένο Μεξικανό δημιουργό Fernando Frías, η ταινία περιλαμβάνει υλικό από τις τρεις sold-out συναυλίες στο Foro Sol Stadium της Πόλης του Μεξικού, στο πλαίσιο της περιοδείας Memento Mori (2023–2024). Παράλληλα, εξερευνά τις πολυπολιτισμικές επιρροές των μελών και τον τρόπο που η μουσική συνομιλεί με τη θνητότητα και τις μεξικανικές παραδόσεις.

«Στην καρδιά του M βρίσκεται η βαθιά σύνδεση μουσικής, πολιτισμού και ανθρώπων, και ο Fernando Frías αφηγήθηκε υπέροχα αυτή την ιστορία μέσα από το πρίσμα του μεξικανικού πολιτισμού και των συναυλιών μας στην Πόλη του Μεξικού», δήλωσε ο Gahan.

Οι συναυλίες αυτές συγκέντρωσαν σχεδόν 200.000 θεατές, σε μια περιοδεία που συνολικά μέτρησε 112 σταθμούς και πάνω από 3 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, τιμώντας το 15ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, το πρώτο μετά τον θάνατο του ιδρυτικού μέλους Andy Fletcher, τον Μάιο του 2022, σε ηλικία 60 ετών.

 

 

