Οι Florence + The Machine υπονοούν την επιστροφή τους με ένα "folk horror" teaser

Στο βίντεο, η Florence Welch σκάβει μανιωδώς σε ένα ανεμοδαρμένο, έρημο χωράφι, προτού σκύψει στην τρύπα και αφήσει τρεις σπαρακτικές κραυγές. Ντυμένη με ένα μακρύ, κατακόκκινο φόρεμα και ταιριαστά παπούτσια, η εικόνα αποπνέει τελετουργική ένταση. Καμία λεζάντα, καμία εξήγηση δεν συνοδεύει την ανάρτηση.

Το βίντεο έρχεται μετά από μια σειρά αινιγματικών φωτογραφιών που αναρτήθηκαν τον περασμένο μήνα. Σε μία εικόνα, ένας λευκός πίνακας έγραφε «You can have it all» μαζί με τις λέξεις «clarity», «power», «purpose», «vocals», «space», «dynamics» και «beauty». Μια άλλη φωτογραφία έδειχνε τη Welch στο στούντιο με τον κιθαρίστα των IDLES, Mark Bowen, ενώ σε μια ξεχωριστή διαφάνεια εμφανιζόταν η λέξη «October». Μια σελίδα σημειωματάριου αποκάλυπτε θεματικές όπως «witchcraft», «folk horror», «magic» και «insanity».

Οι Glass Animals απάντησαν στη μυστηριώδη ανάρτηση με ένα ενθουσιώδες «omggggg». Οι δύο καλλιτέχνες έχουν ξανασυναντηθεί δημιουργικά, καθώς ο frontman Dave Bayley είχε συμμετάσχει στην παραγωγή του άλμπουμ Dance Fever (2022) μαζί με τη Welch, τον Jack Antonoff, τον Kid Harpoon και τον Doveman.

Το 2024 βρήκε τους Florence + The Machine να γιορτάζουν την 10η επέτειο του τρίτου τους άλμπουμ How Big, How Blue, How Beautiful και να παρουσιάζουν στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, στο πλαίσιο των BBC Proms, μια μοναδική ορχηστρική εκδοχή του ντεμπούτου Lungs, που κυκλοφόρησε ως το ζωντανό άλμπουμ Symphony Of Lungs.

Νωρίτερα φέτος, η Welch εμφανίστηκε στο Glastonbury 2025 μαζί με τους The Maccabees, ερμηνεύοντας τα "Love You Better" και "Dog Days Are Over", ενώ ανέβηκε στη σκηνή του Wembley στο πλευρό της Taylor Swift για το "Florida!!!". Επιπλέον, συμμετείχε στο "Never Felt Better" του Everything Is Recorded με τον Sampha και συνέβαλε μουσικά στη νέα θεατρική προσαρμογή του The Great Gatsby στο Broadway.