Πληροφορίες

Οι Florence + The Machine υπονοούν την επιστροφή τους με ένα "folk horror" teaser

Οι Florence + The Machine φαίνεται πως ετοιμάζουν κάτι μεγάλο, πυροδοτώντας φήμες με ένα νέο, μυστηριώδες teaser.

Florence + The Machine
Avopolis Team

Στο βίντεο, η Florence Welch σκάβει μανιωδώς σε ένα ανεμοδαρμένο, έρημο χωράφι, προτού σκύψει στην τρύπα και αφήσει τρεις σπαρακτικές κραυγές. Ντυμένη με ένα μακρύ, κατακόκκινο φόρεμα και ταιριαστά παπούτσια, η εικόνα αποπνέει τελετουργική ένταση. Καμία λεζάντα, καμία εξήγηση δεν συνοδεύει την ανάρτηση.

Το βίντεο έρχεται μετά από μια σειρά αινιγματικών φωτογραφιών που αναρτήθηκαν τον περασμένο μήνα. Σε μία εικόνα, ένας λευκός πίνακας έγραφε «You can have it all» μαζί με τις λέξεις «clarity», «power», «purpose», «vocals», «space», «dynamics» και «beauty». Μια άλλη φωτογραφία έδειχνε τη Welch στο στούντιο με τον κιθαρίστα των IDLES, Mark Bowen, ενώ σε μια ξεχωριστή διαφάνεια εμφανιζόταν η λέξη «October». Μια σελίδα σημειωματάριου αποκάλυπτε θεματικές όπως «witchcraft», «folk horror», «magic» και «insanity».

Οι Glass Animals απάντησαν στη μυστηριώδη ανάρτηση με ένα ενθουσιώδες «omggggg». Οι δύο καλλιτέχνες έχουν ξανασυναντηθεί δημιουργικά, καθώς ο frontman Dave Bayley είχε συμμετάσχει στην παραγωγή του άλμπουμ Dance Fever (2022) μαζί με τη Welch, τον Jack Antonoff, τον Kid Harpoon και τον Doveman.

Το 2024 βρήκε τους Florence + The Machine να γιορτάζουν την 10η επέτειο του τρίτου τους άλμπουμ How Big, How Blue, How Beautiful και να παρουσιάζουν στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, στο πλαίσιο των BBC Proms, μια μοναδική ορχηστρική εκδοχή του ντεμπούτου Lungs, που κυκλοφόρησε ως το ζωντανό άλμπουμ Symphony Of Lungs.

Νωρίτερα φέτος, η Welch εμφανίστηκε στο Glastonbury 2025 μαζί με τους The Maccabees, ερμηνεύοντας τα "Love You Better" και "Dog Days Are Over", ενώ ανέβηκε στη σκηνή του Wembley στο πλευρό της Taylor Swift για το "Florida!!!". Επιπλέον, συμμετείχε στο "Never Felt Better" του Everything Is Recorded με τον Sampha και συνέβαλε μουσικά στη νέα θεατρική προσαρμογή του The Great Gatsby στο Broadway.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Florence Welch (@florence)

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Madonna

Η Madonna σε δραματική έκκληση: «Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για τα παιδιά της Γάζας»

Η Madonna απηύθυνε δραματική έκκληση για ενότητα και άμεση βοήθεια στα «αθώα παιδιά» της Γάζας,...
Taylor Swift

Η Taylor Swift ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ, με τίτλο "The Life Of A Showgirl"

H είδηση αποκαλύφθηκε μέσα από μια αινιγματική αντίστροφη μέτρηση και ήδη φουντώνει τις προσδοκίες των θαυμαστών πριν...
Florence + The Machine

Οι Florence + The Machine υπονοούν την επιστροφή τους με ένα "folk horror" teaser

Οι Florence + The Machine φαίνεται πως ετοιμάζουν κάτι μεγάλο, πυροδοτώντας φήμες με ένα νέο,...

Featured

Spotify

Spotify: Να μείνω ή να φύγω;

Η μουσική μπορεί να μας ταξιδεύει, αλλά μπορεί και να χρηματοδοτεί πολέμους. Τι σημαίνει να πατάς...
Summer Packing

Summer Packing: Αύγουστος 2025 (Mέρος 2ο)

Oι συντάκτες του Avopolis πάνε διακοπές και πακετάρουν μουσική, εικόνες και λέξεις για τις θερινές ώρες. Σε αυτό...

Ryan Davis and the Roadhouse Band - New Threats from the Soul

Ζει η americana, ζει.

Best of Network