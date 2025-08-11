Bono και U2: «Καμία δικαιολογία για τη βαρβαρότητα του Νετανιάχου»

Μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον Ισραηλινών πολιτών στο φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023, που σκότωσε πάνω από 1.100 ανθρώπους και οδήγησε στην ομηρία 250, πολλοί ειδικοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και οργανισμοί του ΟΗΕ έχουν δηλώσει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα ενδέχεται να συνιστούν γενοκτονία, ενώ το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έκρινε τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας «πιθανολογικά βάσιμους». Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 61.158 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τον Οκτώβριο του 2023. Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες για γενοκτονία και οποιαδήποτε διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, επιμένοντας ότι ενεργεί στο πλαίσιο νόμιμης αυτοάμυνας.

Στα βραβεία Ivor Novello τον Μάιο, ο Bono είχε επικρίνει τόσο τη Χαμάς όσο και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντας κάποιους υπουργούς του ως «ακροδεξιούς φονταμενταλιστές».

Τώρα, σε μια εκτενή ανάρτηση στο Instagram την Κυριακή (10 Αυγούστου), και τα τέσσερα μέλη των U2 ανάρτησαν προσωπικές τοποθετήσεις για το ζήτημα.

Αφού επανέλαβε την καταδίκη του για τις «διαβολικές» και «σατανικές» πράξεις της Χαμάς, ο Bono εστίασε στην ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία, όπως είπε, «σήμερα αξίζει την κατηγορηματική και χωρίς περιστροφές καταδίκη μας». «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη βαρβαρότητα που [ο Νετανιάχου] και η ακροδεξιά κυβέρνησή του έχουν επιβάλει στον παλαιστινιακό λαό… στη Γάζα… στη Δυτική Όχθη. Και όχι μόνο μετά τις 7 Οκτωβρίου – και πριν από αυτήν. Αν και το επίπεδο της ανομίας και της εξαχρείωσης που βλέπουμε τώρα μοιάζει με αχαρτογράφητα νερά».

Το Σάββατο (9 Αυγούστου), η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε μια χερσαία επιχείρηση με στόχο τον πλήρη έλεγχο της Πόλης της Γάζας, κάτι που ο Bono χαρακτήρισε «ευφημισμό για την αποικιοποίηση της Γάζας». «Ξέρουμε ότι έπειτα θα ακολουθήσει η υπόλοιπη Λωρίδα της Γάζας… και η Δυτική Όχθη», πρόσθεσε. «Σε ποιον αιώνα ζούμε; Δεν έχουμε τελειώσει με αυτήν την ακροδεξιά λογική; Ξέρουμε πού οδηγεί… στον παγκόσμιο πόλεμο… στον εσχατολογικό φανατισμό».

Ο Bono συνέχισε: «Ως κάποιος που πάντα πίστευε στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει και στήριζε τη λύση των δύο κρατών, θέλω να καταστήσω σαφή την καταδίκη της μπάντας μας για τις ανήθικες πράξεις του Νετανιάχου και να σταθώ δίπλα σε όσους καλούν για παύση των εχθροπραξιών και από τις δύο πλευρές».

Μετά την επίθεση του Οκτωβρίου 2023, ο Bono είχε τιμήσει τα θύματα στη διάρκεια εμφάνισης των U2 στο Λας Βέγκας, αφιερώνοντας το "Pride (In the Name of Love)" (1984) στα θύματα, εκφράζοντας την ελπίδα του για μια μη βίαιη λύση.

Στην κοινή δήλωση των U2, ο κιθαρίστας The Edge κατέληξε: «Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Ούτε συμφιλίωση χωρίς αναγνώριση. Και κανένα μέλλον, αν επιτρέψουμε να επαναληφθεί το παρελθόν. Ο δρόμος προς την ειρήνη είναι δύσκολος, αλλά ποτέ δεν είναι πολύ αργά – ή πολύ νωρίς – για να αρχίσουμε να τον περπατάμε».

Ο μπασίστας Adam Clayton έγραψε πως «η προστασία των αμάχων είναι επιλογή σε αυτόν τον πόλεμο», ενώ ο ντράμερ Larry Mullen Jr. δήλωσε: «Η δύναμη να αλλάξει αυτή η αθλιότητα βρίσκεται στα χέρια του Ισραήλ. Υποστηρίζω απόλυτα το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει, αλλά πιστεύω επίσης ότι οι Παλαιστίνιοι αξίζουν το ίδιο δικαίωμα και το δικό τους κράτος. Η σιωπή δεν ωφελεί κανέναν μας».

Πολλοί ακόμη μουσικοί έχουν τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα, με τον Damon Albarn να χαρακτηρίζει πρόσφατα ό,τι συμβαίνει στη Γάζα ως «γενοκτονία» και να τονίζει πως «δεν μπορούμε να αρνηθούμε την ύπαρξη των Παλαιστινίων». Το ιρλανδικό hip hop τρίο Kneecap, που έχει εκφραστεί έντονα κατά των ενεργειών του Ισραήλ, κατηγόρησε αυτήν την εβδομάδα την κυβέρνηση της Νορβηγίας ότι «διευκολύνει» τη «γενοκτονία» μέσω του «ταμείου πετρελαϊκών επενδύσεων» της χώρας, σε συναυλία τους στο Όσλο.