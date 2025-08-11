Έφυγε από τη ζωή ο Bobby Whitlock, ο θρυλικός πληκτράς των Derek And The Dominos

Η είδηση επιβεβαιώθηκε την Κυριακή (10 Αυγούστου) από τη μάνατζέρ του, Carol Kaye, η οποία δήλωσε στο ABC Audio: «Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια του Bobby Whitlock ανακοίνωσε τον θάνατό του στις 1:20 π.μ. στις 10 Αυγούστου, έπειτα από σύντομη ασθένεια. Έφυγε στο σπίτι του στο Τέξας, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του».

Ήταν ιδρυτικό μέλος των Derek And The Dominos το 1970, μαζί με τον Clapton, τον μπασίστα Carl Radle και τον ντράμερ Jim Gordon. Συνέγραψε επτά κομμάτια του κλασικού ντεμπούτου άλμπουμ Layla And Other Assorted Love Songs, ανάμεσά τους τα "Bell Bottom Blues" και "Why Does Love Got To Be So Sad?".

Ο Whitlock υπήρξε πολυγραφότατος μουσικός τη δεκαετία του ’60 και του ’70, ξεκινώντας την καριέρα του στη Stax Records, στην πατρίδα του το Μέμφις. Υπήρξε ο πρώτος λευκός καλλιτέχνης που υπέγραψε στο label, συμμετέχοντας σε ηχογραφήσεις των Booker T & The M.G.’s και των Sam & Dave.

Στα τέλη των ’60s έγινε μέλος των Delaney & Bonnie And Friends, όπου έπαιξε για πρώτη φορά μαζί με τους Clapton, Radle και Gordon. Οι Derek & The Dominos διαλύθηκαν το 1971, κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του δεύτερου άλμπουμ τους, αλλά ο Whitlock συμμετείχε στο σόλο ντεμπούτο του George Harrison All Things Must Pass, παίζοντας όργανο και πιάνο σε κλασικά κομμάτια όπως τα "My Sweet Lord" και "What Is Life".

Συμμετείχε ανώνυμα στο άλμπουμ των Rolling Stones Exile On Main St. (1972) και κυκλοφόρησε αρκετά σόλο άλμπουμ τη δεκαετία του ’70, πριν αποσυρθεί από τη μουσική στο τέλος της δεκαετίας. Επέστρεψε το 1999 με το σόλο άλμπουμ It’s About Time και άρχισε να ηχογραφεί μαζί με τη σύζυγό του, CoCo Carmel. Το τελευταίο του στούντιο άλμπουμ ήταν το Esoteric (2012), σε συνεργασία με την Carmel.

Το 2000, ερμήνευσε ως βασικός τραγουδιστής το "Bell Bottom Blues" μαζί με τον Clapton στην εκπομπή Later… with Jools Holland.

Το 2024 εντάχθηκε στο Beale Street Walk of Fame του Μέμφις. Άφησε πίσω του τη σύζυγό του CoCo Carmel και τα τρία του παιδιά, Ashley Brown, Beau Whitlock και Tim Whitlock Kelly.