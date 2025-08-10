H Olive Kimoto, ένα νέο όνομα της dream pop, φωτίζει τα σκοτάδια με το "Gilded Shadow"

Ένα νέο και πολλά υποσχόμενο όνομα στον κόσμο της dream pop, η Olive Kimoto από το Λος Άντζελες, κάνει την εμφάνισή της με το νέο της single "Gilded Shadow", ένα κομμάτι που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε όνειρο και indie αναμνήσεις, δεύτερο single μετά το απόλυτα Lynchian demo της "Am I Floating?". Η φωνή της κινείται με μια μοναδική φινέτσα μέσα σε μισοξεχασμένο όνειρο· άλλοτε απαλή, άλλοτε υπόγεια σαν ρεύμα που σε τραβά αθόρυβα.

Το τραγούδι είναι ένας μικρός κόσμος, κι όμως ανοίγεται σε κάτι ωκεάνιο. Όχι σε εύρος, αλλά σε εκείνο το είδος βάθους που μοιάζει με πτώση προς τα πάνω. Η ακρόαση είναι σαν να περπατάς σε μια άδεια προβλήτα στα τέλη του καλοκαιριού, με τον αέρα να κουβαλά τη ζεστασιά ενός τέλους. Κάπου πίσω σου ο κόσμος ξεφτίζει, αλλά εδώ υπάρχει μια λάμψη που σε κρατά ακίνητο και κάπως ήσυχο, για λίγο ακόμη.

Οι λέξεις της ακολουθούν αυτή την μυστική συνταγή του ακατανόητου των 80s, σαν σε έναν διάδρομο τα μεσάνυχτα, πίσω από μια μισάνοιχτη πόρτα και ένα χαμηλό φως. Τραγουδά για οικειότητα που χάνεται στο τέλος μιας διάλυσης. Υπάρχει κάτι ονειρικό εδώ, αλλά και σκόπιμο, φωτεινό, με pop προσανατολισμό, ένα shimmer εποχής ’80s/’90s 4AD κεντημένο με τις γάζες της Creation. Η Kimoto πλάθει την απουσία με ηχητική αρχιτεκτονική· μια νότα θα φουσκώσει κι έπειτα θα σβήσει, σαν να υποχωρεί πριν την αιχμαλωτίσεις. Ανάμεσα στα κενά, ριζώνει η δική σου μνήμη (Cocteau Twins με μια δόση Strawberry Switchblade, ενώ οι Chromatics γλιστρούν από την άκρη του δωματίου μέσα από ένα παλιό ξύλινο ηχείο).

Κι όμως η φωνή της Kimoto κρατά τη δική της στιγμή: εύθραυστη, διάφανη και με μια ήσυχη φλόγα στην άκρη.