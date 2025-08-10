Πληροφορίες

Ο μάνατζερ των Kneecap ισχυρίζεται ότι η Sony είπε στο συγκρότημα να «σταματήσει να μιλά για την Παλαιστίνη»

Οι Kneecap υποστηρίζουν ότι η Sony ότι τους ζήτησε να σταματήσουν να μιλούν δημόσια υπέρ της Παλαιστίνης, λίγο μετά την αγορά της βραβευμένης αυτοβιογραφικής τους ταινίας, μια απαίτηση που το ιρλανδικό hip-hop τρίο απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Avopolis Team

Ο Daniel Lambert έκανε τη δήλωση αυτή σε συνέντευξή του στην Belfast Telegraph, λέγοντας ότι τα σχόλια προέκυψαν μετά την πρεμιέρα της αυτοβιογραφικής ταινίας του ιρλανδικού hip-hop τρίο στο Φεστιβάλ Sundance 2024.

Μετά την προβολή της, η ταινία αγοράστηκε από τη Sony Pictures Classics και βγήκε στις αίθουσες αργότερα την ίδια χρονιά. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με τον Lambert, η εταιρεία ζήτησε από τα μέλη να «χαμηλώσουν» τη φωνή τους υπέρ της Παλαιστίνης, μια στάση που κρατούν ανοιχτά από το 2017.

«Ξέρω ότι στην περίπτωση των Kneecap έχουν πάρει πολλές αποφάσεις που ήταν και θα είναι αρκετά επιζήμιες για την καριέρα τους» είπε. «Συναντήθηκα με τη Sony σε έναν ουρανοξύστη στο Μανχάταν… και το πρώτο πράγμα που μου είπαν, μόλις είχαν αγοράσει την ταινία των Kneecap, ήταν: “Πρέπει να σταματήσετε να μιλάτε για την Παλαιστίνη”. Και τα παιδιά απάντησαν: “Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί”».

Όπως αναφέρει το NME, ζήτησε από τη Sony σχόλιο για τους ισχυρισμούς, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει απάντηση.

Οι Liam Óg Ó Hannaidh, Naoise Ó Cairealláin και JJ Ó Dochartaigh πρωταγωνιστούν στην ταινία, η οποία βασίζεται σε μια ημι-μυθοπλαστική εκδοχή της δημιουργίας του συγκροτήματος στο δυτικό Μπέλφαστ.

Η κωμική βιογραφία απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, κέρδισε BAFTA και μπήκε στις βραχείες λίστες των Όσκαρ για Καλύτερη Διεθνή Ταινία και Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι. Στα British Independent Film Awards απέσπασε επτά βραβεία, ανάμεσά τους και το βραβείο ερμηνείας για τους τρεις πρωταγωνιστές.

Το NME χαρακτήρισε το Kneecap «ίσως την καλύτερη μουσική βιογραφία όλων των εποχών» στην πεντάστερη κριτική του και την ανέδειξε ως καλύτερη ταινία του 2024.

Μιλώντας για την επερχόμενη δίκη του μέλους Mo Chara, ο Lambert πρόσθεσε: «Δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους του Liam Óg, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο αίσθημα πεποίθησης όταν ξέρεις ότι έχεις δίκιο… και δεν έχεις κάνει τίποτα λάθος».

 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Olive Kimoto

H Olive Kimoto, ένα νέο όνομα της dream pop, φωτίζει τα σκοτάδια με το "Gilded Shadow"

Με το ντεμπούτο single της, η Olive Kimoto από το Λος Άντζελες εισέρχεται δυναμικά στη σκηνή της...
Kneecap

Ο μάνατζερ των Kneecap ισχυρίζεται ότι η Sony είπε στο συγκρότημα να «σταματήσει να μιλά για την Παλαιστίνη»

Οι Kneecap υποστηρίζουν ότι η Sony ότι τους ζήτησε να σταματήσουν να μιλούν δημόσια υπέρ της...
Gorillaz

Οι Gorillaz γιορτάζουν 25 χρόνια και αφήνουν υπονοούμενα για νέο άλμπουμ

Οι Gorillaz κλείνουν 25 χρόνια με έκθεση στο Λονδίνο, τέσσερις επετειακές συναυλίες και ένα...

Featured

Needle Jazz

Needle In The Heat: 8 jazz δίσκοι βγαλμένοι από αυγουστιάτικες ηχογραφήσεις

Όγδοος μήνας και ο Άγγελος Κυρούσης τραβά από τη δισκοθήκη του 8 jazz δίσκους που ηχογραφήθηκαν...
Osees

Osees – Abomination Revealed At Last

Στο "Abomination Revealed at Last", οι Osees καταθέτουν το νευρικό σύστημα μιας εποχής. Με 12...
Summer Packing

Summer Packing: Αύγουστος 2025

Oι συντάκτες του Avopolis πάνε διακοπές και πακετάρουν μουσική, εικόνες και λέξεις για τις θερινές ώρες. Σε αυτό...

Best of Network