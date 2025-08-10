Ο μάνατζερ των Kneecap ισχυρίζεται ότι η Sony είπε στο συγκρότημα να «σταματήσει να μιλά για την Παλαιστίνη»

Ο Daniel Lambert έκανε τη δήλωση αυτή σε συνέντευξή του στην Belfast Telegraph, λέγοντας ότι τα σχόλια προέκυψαν μετά την πρεμιέρα της αυτοβιογραφικής ταινίας του ιρλανδικού hip-hop τρίο στο Φεστιβάλ Sundance 2024.

Μετά την προβολή της, η ταινία αγοράστηκε από τη Sony Pictures Classics και βγήκε στις αίθουσες αργότερα την ίδια χρονιά. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με τον Lambert, η εταιρεία ζήτησε από τα μέλη να «χαμηλώσουν» τη φωνή τους υπέρ της Παλαιστίνης, μια στάση που κρατούν ανοιχτά από το 2017.

«Ξέρω ότι στην περίπτωση των Kneecap έχουν πάρει πολλές αποφάσεις που ήταν και θα είναι αρκετά επιζήμιες για την καριέρα τους» είπε. «Συναντήθηκα με τη Sony σε έναν ουρανοξύστη στο Μανχάταν… και το πρώτο πράγμα που μου είπαν, μόλις είχαν αγοράσει την ταινία των Kneecap, ήταν: “Πρέπει να σταματήσετε να μιλάτε για την Παλαιστίνη”. Και τα παιδιά απάντησαν: “Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί”».

Όπως αναφέρει το NME, ζήτησε από τη Sony σχόλιο για τους ισχυρισμούς, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει απάντηση.

Οι Liam Óg Ó Hannaidh, Naoise Ó Cairealláin και JJ Ó Dochartaigh πρωταγωνιστούν στην ταινία, η οποία βασίζεται σε μια ημι-μυθοπλαστική εκδοχή της δημιουργίας του συγκροτήματος στο δυτικό Μπέλφαστ.

Η κωμική βιογραφία απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, κέρδισε BAFTA και μπήκε στις βραχείες λίστες των Όσκαρ για Καλύτερη Διεθνή Ταινία και Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι. Στα British Independent Film Awards απέσπασε επτά βραβεία, ανάμεσά τους και το βραβείο ερμηνείας για τους τρεις πρωταγωνιστές.

Το NME χαρακτήρισε το Kneecap «ίσως την καλύτερη μουσική βιογραφία όλων των εποχών» στην πεντάστερη κριτική του και την ανέδειξε ως καλύτερη ταινία του 2024.

Μιλώντας για την επερχόμενη δίκη του μέλους Mo Chara, ο Lambert πρόσθεσε: «Δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους του Liam Óg, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο αίσθημα πεποίθησης όταν ξέρεις ότι έχεις δίκιο… και δεν έχεις κάνει τίποτα λάθος».