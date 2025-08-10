Πληροφορίες

Οι Gorillaz γιορτάζουν 25 χρόνια και αφήνουν υπονοούμενα για νέο άλμπουμ

Οι Gorillaz κλείνουν 25 χρόνια με έκθεση στο Λονδίνο, τέσσερις επετειακές συναυλίες και ένα «μυστήριο» που αφήνει να εννοηθεί πως νέο υλικό βρίσκεται προ των πυλών.

Gorillaz
Avopolis Team

Στα 25 τους χρόνια, οι Gorillaz δεν αρκούνται σε αναμνηστικά και επετειακές φωτογραφίες. Η μπάντα άνοιξε το "House of Kong" στο Copper Box του Λονδίνου, μια έκθεση που ξεναγεί τους φαν στα άδυτα της έδρας τους, και ετοιμάζει τέσσερις ειδικές συναυλίες εκεί, μέσα στον Αύγουστο και στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Σε συνέντευξή τους στο Channel 4 News, ο Damon Albarn και ο Jamie Hewlett έδωσαν μια γεύση από όσα έρχονται. «Παίζουμε τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο δίσκο… και ο τέταρτος είναι μυστήριο», είπε ο Albarn. Στην ερώτηση αν αυτό σημαίνει νέο υλικό, απάντησε με ένα «Ίσως. Δηλαδή ναι, σε αυτή την έννοια, ναι», ενώ ο Hewlett μιμήθηκε κίνηση κοψίματος του λαιμού για να σταματήσει την κουβέντα.

Τα σινιάλα δεν είναι καινούργια: τον Μάρτιο, ο Albarn είχε πει ότι ετοιμάζει νέο άλμπουμ Gorillaz για το 2025, μαζί με μια όπερα! Λίγο μετά, ο Hewlett επιβεβαίωσε μέσω Instagram ότι ο δίσκος έρχεται «φέτος». Τον περασμένο μήνα, ο Albarn αποκάλυψε πως το νέο άλμπουμ είναι «σε τέσσερις γλώσσες».

Στο ίδιο interview, ο Albarn μίλησε και για τον πόλεμο στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τον «γενοκτονία» και λέγοντας πως «δεν μπορούμε να αρνηθούμε στους Παλαιστινίους το δικαίωμα ύπαρξης».

 

 

