O Bob Dylan επιστρέφει στο στούντιο

Ο Bob Dylan, ο αιώνιος φευγάτος της αμερικανικής μουσικής, φαίνεται πως ξανακλείστηκε στο στούντιο. Κι όπως πάντα, το μυστήριο περισσεύει.

Bob Dylan
Avopolis Team

Ανάμεσα στις στάσεις του στην περιοδεία Outlaw Music Festival του Willie Nelson (που ξεκίνησε τον Μάιο και θα κρατήσει ως τον Σεπτέμβριο) ο Dylan βρέθηκε για δύο μέρες κρυμμένος στα White Lake Studios στο Albany της Νέας Υόρκης, μαζί με «μέλη της μπάντας του», όπως αναφέρει δελτίο τύπου. «Θέλουμε κάθε καλλιτέχνης και επισκέπτης να νιώθει χαλαρός και σαν στο σπίτι του» δήλωσε ο CEO του στούντιο, David Bourgeois, προσθέτοντας πως «αυτή η επίσκεψη ήταν πραγματικά ξεχωριστή».

Κανείς δεν αποκαλύπτει τι ηχογραφούσε. Κι έτσι, η απορία μεγαλώνει.

Όλα αυτά έρχονται λίγο μετά την ανακοίνωση της νέας βρετανικής και ιρλανδικής περιοδείας του Rough And Rowdy Ways – του άλμπουμ του 2020 που ταξιδεύει αδιάκοπα από τον Νοέμβριο του ’21. Στην πρόσφατη αμερικανική του φάση, ο Dylan ξαναέπιασε κομμάτια-μνημεία, όπως το "The Times They Are A-Changin’", που είχε να παίξει ζωντανά 15 ολόκληρα χρόνια.

Μένει να δούμε αν αυτό που ηχογράφησε θα είναι ένα ακόμα κεφάλαιο στον μύθο ή ένα ακόμη αίνιγμα στο αρχείο του.

 

 

