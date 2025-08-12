Η Taylor Swift ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ, με τίτλο "The Life Of A Showgirl"

Η αποκάλυψη ήρθε λίγο μετά την εμφάνιση ενός αινιγματικού countdown clock στην επίσημη ιστοσελίδα της, το οποίο έφτασε στο μηδέν στις 12:12 π.μ. ώρα Ανατολικών ΗΠΑ, την Τρίτη 12 Αυγούστου. Με το τέλος της αντίστροφης μέτρησης, η σελίδα αποκάλυψε τρία πακέτα προπαραγγελίας: βινύλιο, κασέτα και CD με πόστερ. Οι αποστολές αναμένεται να γίνουν πριν τις 13 Οκτωβρίου 2025, αν και το εξώφυλλο και η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Το «λογοκριμένο» εξώφυλλο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει ένα φόντο σε ανοιχτό πράσινο της μέντας, με γυαλιστερά πορτοκαλί γράμματα. Λεπτομέρειες όπως το πρώτο single ή το tracklist δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη.

Η Taylor Swift επιβεβαίωσε τον τίτλο του άλμπουμ μέσα από το New Heights podcast, στο οποίο θα εμφανιστεί ως καλεσμένη για πρώτη φορά, στο πλευρό του συντρόφου της και συν-παρουσιαστή της εκπομπής, Travis Kelce. Το επεισόδιο θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη 13 Αυγούστου, στις 7 μ.μ. ώρα Ανατολικών ΗΠΑ.

Η φημολογία για το νέο άλμπουμ είχε φουντώσει από τον Μάιο, όταν η Swift αποκάλυψε πως απέκτησε τον πλήρη έλεγχο όλου του δισκογραφικού της καταλόγου, αγοράζοντας τα τελευταία masters της από την Shamrock Holdings. Οι θαυμαστές στάθηκαν σε έναν στίχο που είχε αναρτήσει: «all the times I was thiiiiiiiiiiiis close, reaching out for it, only for it to fall through», παρατηρώντας πως χρησιμοποίησε 12 “i”, κάτι που ερμήνευσαν ως πιθανό υπαινιγμό για διάδοχο του The Tortured Poets Department, του 11ου στούντιο άλμπουμ της.

Ο Kelce έχει ανέβει μαζί της στη σκηνή μία φορά, τον Ιούνιο του 2024, στη συναυλία της στο Wembley Stadium. Ντυμένος ως ένας από τους μόνιμους χορευτές της, την σήκωσε στα χέρια του κατά τη διάρκεια του segment του Tortured Poets Department, την τοποθέτησε στην καρέκλα της, την «ξύπνησε» θεατρικά και την προετοίμασε για να ερμηνεύσει το "I Can Do It With A Broken Heart".