Η Madonna σε δραματική έκκληση: «Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για τα παιδιά της Γάζας»

Η Madonna απηύθυνε δραματική έκκληση για ενότητα και άμεση βοήθεια στα «αθώα παιδιά» της Γάζας, προειδοποιώντας πως «δεν υπάρχει άλλος χρόνος».

Με ανάρτησή της στο Instagram τη Δευτέρα (11 Αυγούστου), η «βασίλισσα της ποπ» μοιράστηκε μια ανοιχτή επιστολή προς τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄:

«Αγιότατε Πατέρα, παρακαλώ πηγαίνετε στη Γάζα και φέρτε το φως σας στα παιδιά πριν να είναι πολύ αργά. Ως μητέρα, δεν αντέχω να βλέπω τα βάσανά τους. Τα παιδιά του κόσμου ανήκουν σε όλους μας. Είστε ο μόνος που δεν μπορεί να σας απαγορευθεί η είσοδος. Πρέπει οι ανθρωπιστικές πύλες να ανοίξουν πλήρως για να σωθούν αυτά τα αθώα παιδιά. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Σας παρακαλώ, πείτε μου ότι θα πάτε. Με αγάπη, Madonna».

Στη λεζάντα της ανάρτησης εξήγησε πως μίλησε δημοσίως με αφορμή τα γενέθλια του γιου της Ρόκο, σημειώνοντας:

«Το καλύτερο δώρο που μπορώ να του δώσω ως μητέρα είναι να ζητήσω από όλους να κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν τα αθώα παιδιά που έχουν παγιδευτεί στα πυρά στη Γάζα».

Τόνισε ότι δεν παίρνει θέση υπέρ κάποιας πλευράς και μοιράστηκε οργανισμούς στους οποίους προέτρεψε το κοινό να δωρίσει: World Central Kitchen, Women Wage Peace και Women Of The Sun.

Η έκκλησή της έρχεται καθώς οι απώλειες ξεπερνούν τους 61.000 Παλαιστινίους από τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, ενώ ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει τις ισραηλινές επιχειρήσεις πιθανή γενοκτονία, κάτι που το Ισραήλ απορρίπτει.

Την ίδια περίοδο, πολλοί μουσικοί έχουν τοποθετηθεί δημόσια για την κρίση, με τον Tom Morello να κατηγορεί ευθέως την κυβέρνηση Νετανιάχου, γράφοντας πως πρέπει να σταματήσει «να ισχυρίζεται ότι όταν καίγονται ζωντανά παιδιά στις σκηνές τους και εκτελούνται από ελεύθερους σκοπευτές ενώ περιμένουν για φαγητό, φταίνε πάντα οι άλλοι».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

