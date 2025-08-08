Από τον Eno στον Damon Albarn: Ανακοινώθηκε το line-up του "Together for Palestine" στο Wembley

Με καλλιτεχνική επιμέλεια από τον Brian Eno, το Together for Palestine συγκεντρώνει κορυφαίους Βρετανούς και Παλαιστίνιους μουσικούς σε μια συναυλία 12.500 θέσεων, με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για τον οργανισμό Choose Love, ο οποίος συνεργάζεται με 23 εταίρους στη Γάζα για την αποστολή τροφίμων, ιατρικού υλικού και άλλης αναγκαίας υποστήριξης.

Στη σκηνή θα βρεθούν οι Παλαιστίνιοι Adnan Joubran, Faraj Suleiman και Nai Barghouti, μαζί με έναν εντυπωσιακό κατάλογο Βρετανών καλλιτεχνών: Bastille, Cat Burns, Damon Albarn, Greentea Peng, Hot Chip, James Blake, Jamie xx, King Krule, Mabel, Obongjayar, Paloma Faith, Rachel Chinouriri και Sampha. Στη βραδιά θα συμμετάσχουν με ειδικές εμφανίσεις οι Rina Sawayama, PinkPantheress και Riz Ahmed.

Ο Eno δήλωσε εμφατικά: «Μπροστά στις φρίκες της Γάζας, η σιωπή είναι συνενοχή. Οι καλλιτέχνες ανέκαθεν βοηθούσαν τις κοινωνίες να επισημάνουν την αδικία και να φανταστούν καλύτερα μέλλοντα. Γι' αυτό αυτή η συναυλία έχει σημασία. Είναι καιρός να ενωθούμε — όχι μόνο για να υψώσουμε τη φωνή μας, αλλά για να υπενθυμίσουμε την κοινή μας ανθρωπιά».

Την παραγωγή συντονίζει ο Khaled Ziada, ιδρυτής και διευθυντής του London Palestine Film Festival, μαζί με τον Eno και την Tracey Seaward, παραγωγό της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012.

Σε μια εποχή όπου το αυτονόητο έχει γίνει πολιτική πράξη, η πρωτοβουλία Together for Palestine υπενθυμίζει πως η τέχνη μπορεί (και πρέπει) να παραμένει το καταφύγιο του δίκαιου και της ελπίδας.

Ο Khaled Ziada δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σε έναν κόσμο όπου κυβερνήσεις και κυρίαρχα ΜΜΕ έχουν σιγήσει μπροστά στη γενοκτονία, αυτή η συνάντηση γίνεται ένα χορωδιακό κάλεσμα αντίστασης — ένας χώρος όπου οι καλλιτέχνες και οι κοινότητες έρχονται μαζί για να πενθήσουν, να εξοργιστούν και να σταθούν δίπλα στον παλαιστινιακό λαό».

Η τραγουδοποιός Rachel Chinouriri, η οποία συνόδευσε πρόσφατα τη Sabrina Carpenter σε περιοδεία, κάλεσε κι άλλους καλλιτέχνες να συμμετάσχουν: «Ελάτε να χτίσουμε μαζί μια γέφυρα προς τα θύματα της Γάζας και πέρα από αυτή. Πρέπει να σπάσουμε το προνόμιο της φούσκας μας και να μιλήσουμε με αλήθεια και δικαιοσύνη».

Ο Damon Albarn, από την πλευρά του, υπογράμμισε πως: «Ο πασιφισμός είναι δράση. Η ειρήνη είναι πράξη. Το να ζεις ειρηνικά απαιτεί όραμα και δέσμευση. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να σταθώ αλληλέγγυος στον παλαιστινιακό λαό».

Τον σχεδιασμό της σκηνής έχει αναλάβει η πολυβραβευμένη Es Devlin, μια από τις κορυφαίες designers παγκοσμίως, με σκηνικά για Beyoncé, The Weeknd, U2 και Lady Gaga. Η Devlin συνεργάζεται για την περίσταση με την Παλαιστίνια εικαστικό Malak Mattar, δηλώνοντας ότι η σκηνή του Wembley θα «εκφράσει τον πλούτο και την ομορφιά της παλαιστινιακής κουλτούρας».

Ο Brian Eno, χρόνια υποστηρικτής της Παλαιστίνης και υπέρμαχος του πολιτισμικού μποϊκοτάζ του Ισραήλ, δεν διστάζει να πάρει θέση σε διεθνές επίπεδο. Το 2017 είχε δημόσια αντιπαράθεση με τον Nick Cave σχετικά με το μποϊκοτάζ, όταν ο Cave χαρακτήρισε το κίνημα ως «μια προσπάθεια να φιμώσουν τους μουσικούς». Ο Eno απάντησε καυστικά: «Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το να "φιμώνεις" καλλιτέχνες, και βρίσκω εξαιρετικά ενοχλητικό να γίνεται αυτή η κατηγορία σε ένα πλαίσιο όπου λίγα εκατομμύρια άνθρωποι είναι μόνιμα και τερατωδώς φιμωμένοι».

Το Together for Palestine είναι ένα αισθητικό και πολιτικό γεγονός, ένα κάλεσμα σε όσους πιστεύουν πως η τέχνη δεν αρκεί να διασκεδάζει, πρέπει να μιλά, να θυμάται, να υπερασπίζεται.