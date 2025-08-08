Πληροφορίες

Arctic Monkeys: Νέο label, νέα ιστοσελίδα, νέο άλμπουμ;

Το βρετανικό κουαρτέτο από το Σέφιλντ, οι Arctic Monkeys, ανανεώνει αθόρυβα το τοπίο γύρω του. Νέα δισκογραφική εταιρεία, φρεσκαρισμένη ιστοσελίδα, και στο background ψίθυροι για νέο άλμπουμ που θεριεύουν σαν παλιό αγγλικό καλοκαίρι — σύντομο, μουντό, αλλά με υπόκωφο ηλεκτρισμό.

Arctic Monkeys
Avopolis Team

Το τελευταίο τους άλμπουμ, The Car (2022), υπήρξε «μια επική περιπέτεια με ορχηστρική έξαρση και κινηματογραφικό θράσος»" σύμφωνα με το NME. Ένα φιλμ νουάρ που παίζει στο πίσω κάθισμα της καριέρας τους, με τον Alex Turner πιο crooner από ποτέ και την μπάντα να στροβιλίζεται ανάμεσα σε θεατρικό glam και σινεματικό soul. Ακολούθησαν headline στο Glastonbury 2023, μια παγκόσμια περιοδεία (που τους έφερε και στην Ελλάδα) και ένα φινάλε με James Ford και Miles Kane στη σκηνή, σαν ένα encore γεμάτο προσωπικές ιστορίες και παλιές συμμαχίες.

Έκτοτε, σιωπή. Ή σχεδόν σιωπή. Μέχρι που κάποιοι παρατηρητικοί fans πρόσεξαν τις αλλαγές: το εξώφυλλο του The Car εξαφανίστηκε από την αρχική σελίδα του site, δίνοντας τη θέση του σε ένα λιτό πράσινο φόντο. Το merch store εξαϋλώθηκε από την homepage και ένα tab με τίτλο Newsletter εμφανίστηκε σαν teaser χωρίς υπότιτλο.

Το Instagram fanpage @ArcticMonkeysMania εντόπισε τις πρώτες αλλαγές, συγκρίνοντας screenshots από προηγούμενες και τρέχουσες εκδοχές της σελίδας. Σύντομα, ο λογαριασμός @hasitleaked στο X (πρώην Twitter) άρχισε να κάνει λόγο για «κλεισμένα studio sessions τον Νοέμβριο» και μια «πλήρη καλοκαιρινή περιοδεία το 2026». Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, αν και ο διαχειριστής του λογαριασμού δήλωσε πως «ποτέ δεν έχει πέσει έξω σε νέα των Arctic Monkeys». Χμμ.

Η πιο επίσημη ένδειξη όμως έρχεται μέσα από τα δημόσια έγγραφα του βρετανικού κράτους: οι Arctic Monkeys ίδρυσαν μια νέα εταιρεία με την ονομασία Bang Bang Recordings Ltd., όπου αναγράφονται νομικά τα ονόματα των μελών της μπάντας. Είτε πρόκειται για νέο άλμπουμ, είτε για πιο ανεξάρτητη κυκλοφοριακή πορεία, η κίνηση αυτή μυρίζει restart, ή τουλάχιστον μια νέα φάση, πιο εσωστρεφή και πιθανώς πιο ελεγχόμενη.

Και όσο η μπάντα παραμένει σιωπηλή, οι fans ακούνε αυτό το «πράσινο φόντο» με τα αυτιά στραμμένα προς το μέλλον.

 

 

 

