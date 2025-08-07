Πληροφορίες

Όταν ο μικρός αδερφός φόρεσε το κοστούμι του Matt Berninger και χόρεψε για όλους μας

Στο νέο βίντεο για το “Nowhere Special”, ο Matt Berninger αφήνει για λίγο τη σκηνή και δίνει τη θέση του στον αδελφό του Tom, εκείνον που πάντα έμενε λίγο πιο πίσω, αλλά ποτέ αόρατος.

Matt Benringer
Avopolis Team

Ο Matt Berninger των The National μόλις κυκλοφόρησε το νέο του βίντεο για το "Nowhere Special", ένα από τα πιο έντονα συναισθηματικά κομμάτια του τελευταίου του σόλο άλμπουμ, Get Sunk. Και αντί να πρωταγωνιστεί ο ίδιος, όπως θα περίμενε κανείς, παραδίδει τα κλειδιά (ή, μάλλον, το κοστούμι του) στον αδελφό του Tom Berninger, γνωστό στους fans της μπάντας από το cult ντοκιμαντέρ του 2013 Mistaken for Strangers, όπου ξεγύμνωσε (με κάθε έννοια) την ψυχοσύνθεση των National και τη δική του.

Στο νέο clip, ο Tom φοράει το χαρακτηριστικό outfit του Matt και λικνίζεται με τρόπο που θυμίζει περισσότερο Christopher Walken στο "Weapon of Choice" τoυ Fatboy Slim παρά indie frontman που τα δίνει όλα. Κι αυτό δεν είναι τυχαίο: «Δεν έχω δει τέτοια ερμηνεία από την εποχή του Walken στο "Weapon of Choice"», λέει ο Matt, ορκισμένος fan του συγκεκριμένου βίντεο. «Και δεν έχω δει τέτοια σκηνοθεσία από την εποχή που ο Spike Jonze σκηνοθέτησε... καλά μαντέψατε: το "Weapon of Choice"».

Η σκηνοθεσία πάντως εδώ ανήκει στον Chris Sgroi, και η χημεία του με τον Tom φτάνει το clip στα όρια της πανκ παραίσθησης και του οικογενειακού sitcom. Όσο για τον ίδιο τον Tom; «Μου έμεινε το κοστούμι. Το φοράω κάθε μέρα», δηλώνει, υπερήφανος και λίγο… θλιμμένος, όπως κάθε ήρωας της επαρχιακής Αμερικής που ήθελε να γίνει ροκ σταρ αλλά έμεινε δεύτερος ρόλος στη σκιά του αδελφού του.

Στο βίντεο εμφανίζεται και η Ronboy (a.k.a. Julia Laws), μέλος της touring μπάντας του Berninger, η οποία σημείωσε με λεπτή ειρωνεία: «Όταν ο Matt μου είπε πως θα συμμετάσχω σε ένα βίντεο με πρωταγωνιστή έναν από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς, τον Tom Berninger, ήξερα ότι έπρεπε να ακονίσω τις υποκριτικές μου ικανότητες. Η δυναμική των δύο αδερφών είναι τόσο αυθεντική και διασκεδαστική όσο φαίνεται και στην οθόνη».

Το "Nowhere Special" είναι ένας μικρός αυτοσαρκασμός, ένα πορτρέτο σχέσεων και ρόλων αλλά και μια υπενθύμιση πως η μελαγχολία του Matt Berninger μπορεί να έχει και χιούμορ. Όσο για τον τίτλο του τραγουδιού; Αν αυτό το "Nowhere" είναι τόσο ειδικό όσο φαίνεται, τότε μάλλον όλοι μας ψάχνουμε να χαθούμε εκεί.

Δες το βίντεο παρακάτω και άκουσε ολόκληρο το Get Sunk [εδώ].

 

 

Matt Berninger

Όταν ο μικρός αδερφός φόρεσε το κοστούμι του Matt Berninger και χόρεψε για όλους μας

