Οι Ritual Howls επιστρέφουν με το έκτο τους άλμπουμ "Ruin"

Οι Ritual Howls από το Ντιτρόιτ επιστρέφουν με το έκτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ Ruin, εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο στο αλχημικό τους μείγμα από industrial ρυθμούς, ατμόσφαιρες ποτισμένες με goth και την γωνιώδη ένταση του post-punk. Δέκα χρόνια μετά την έναρξη της σπουδαίας και φασματικής τους πορείας, το συγκρότημα παρουσιάζει έναν δίσκο γεμάτο ωμή συγκίνηση και σκοτεινή ίντριγκα, σχεδιασμένο για τεράστιες εκτάσεις από μπετόν και ξέφρενες νύχτες μέχρι το ξημέρωμα. Το Ruin ενσαρκώνει τη χαρακτηριστική τους δυαδικότητα: ζοφερό αλλά ακαταμάχητα χορευτικό, ωμά εξομολογητικό αλλά ταυτόχρονα αινιγματικό και δυσπρόσιτο.

Το πρώτο single "Follow the Sun" απλώνει αμέσως μια δυσοίωνη γοητεία: οι αντηχητικές κιθάρες του Paul Bancell κυλούν πάνω από τα υπνωτιστικά beats του Chris Samuels και τις γεμάτες ένταση, βουτηγμένες στο fuzz γραμμές του μπάσου του Ben Saginaw. Το κομμάτι στήνει από την αρχή έναν εμμονικό τόνο, εξερευνώντας την επιθυμία που γίνεται εξάρτηση, τη συναισθηματική παράδοση και την ευάλωτη νύχτα. Το ρεφρέν ζωγραφίζει εικόνες από μεσονύχτιες λιγούρες και επικίνδυνες εξαρτήσεις, τον σωματικό πόθο που διαλύει ταυτότητες και φουντώνει εμμονές. Όπως πάντα, οι Ritual Howls ποτίζουν τον ήχο τους με μια βιομηχανική εκδοχή της δυτικής Americana, σε μια αισθητική που συνομιλεί με τους Red Lorry Yellow Lorry, Fields of the Nephilim, Joy Division και Sisters of Mercy.

Το συνοδευτικό βίντεο, σε σκηνοθεσία Christopher Samuels και κινηματογράφηση Paul Biundo, βυθισμένο σε VHS παραμόρφωση, γυρίστηκε στο θρυλικό City Club του Ντιτρόιτ και αποτυπώνει με αυθεντικότητα την εκρηκτική σκηνική παρουσία των Ritual Howls. Οπτικά, η μπάντα λυγίζει τον σύγχρονο ρεαλισμό, ανακαλώντας την ωμότητα και τους πυρετώδεις τελετουργικούς ρυθμούς της underground club κουλτούρας περασμένων δεκαετιών.

«Το να παίζουμε live ήταν πάντα η καρδιά αυτού που είμαστε», δηλώνει η μπάντα. «Η ενέργεια που δίνουμε στη σκηνή επιστρέφει σ’ εμάς δεκαπλάσια από το κοινό».