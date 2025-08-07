Νέες αυξήσεις τιμών στο Spotify από Σεπτέμβριο – Στο στόχαστρο και η Ευρώπη

Το Spotify είναι ήδη μία από τις πιο ακριβές υπηρεσίες μουσικού streaming παγκοσμίως και τώρα γίνεται ακόμη πιο ακριβό. Στις 4 Αυγούστου, η πλατφόρμα ανακοίνωσε πως θα αυξήσει τις τιμές της σε διάφορες περιοχές, χωρίς όμως να διευκρινίσει σε ποιες χώρες θα εφαρμοστεί η αλλαγή.

Σε επίσημο blog post, η Spotify δήλωσε πως η ατομική premium συνδρομή θα αυξηθεί από τα €10,99 στα €11,99 μηνιαίως από τον Σεπτέμβριο, με τις αυξήσεις να αφορούν περιοχές όπως η Ευρώπη, η Νότια Ασία, η Μέση Ανατολή, η Αφρική, η Λατινική Αμερική και ο Ειρηνικός. Αν η αύξηση φτάσει και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τότε οι συνδρομητές ίσως κληθούν να πληρώνουν £12.99 μηνιαίως.

Να σημειωθεί ότι το Spotify είχε ήδη αυξήσει την τιμή της ατομικής συνδρομής κατά €1 πέρσι, φτάνοντας τα €11.99, ενώ ανέβασε και τα υπόλοιπα πακέτα – όπως το οικογενειακό και το duo – κατά €2 τον μήνα, προκαλώντας δυσαρέσκεια σε πολλούς χρήστες που πλέον αναζητούν οικονομικότερες εναλλακτικές.

Σύμφωνα με το Reuters, παρά τη διαρκή αύξηση των χρηστών και των συνδρομητών της, η Spotify καλείται να πληρώσει περισσότερους φόρους για τους μισθούς των υπαλλήλων της – γεγονός που ευθύνεται για την αναπροσαρμογή τιμών. Αν σκέφτεστε να αποχωρήσετε από την πλατφόρμα και να ακυρώσετε τη Spotify Premium συνδρομή σας, υπάρχουν ήδη πολλές, πιο οικονομικές επιλογές, όπως το Tidal και το Apple Music.