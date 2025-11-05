To τραγούδι της ημέρας: Romy – "Love Who You Love"

Το "Love Who You Love" αποτελεί ένα ξεκάθαρο και ισχυρό μήνυμα ελευθερίας ενώ την παραγωγή υπογράφουν οι BloodPop, Romy και Jamie xx. To single συνοδεύεται από video clip που πρωταγωνιστεί η Romy και σκηνοθέτησε η σύντροφός της Vic Lentaigne.

Η Romy λέει για το single: «Το νέο μου τραγούδι "Love Who You Love" είναι ένα περήφανα queer ερωτικό τραγούδι. Ήταν επίσης πολύ σημαντικό για μένα να αναγνωρίσω ότι ο κόσμος εξακολουθεί να είναι ένα δύσκολο μέρος για πολλούς από εμάς στην LGBTQ+ κοινότητα, όταν πρόκειται να εκφράζουμε ανοιχτά την αγάπη μας. Ως αντίδραση σε αυτό, ήθελα να γράψω ένα τραγούδι που όχι μόνο να γιορτάζει και να ανυψώνει την αγάπη, αλλά και να καλεί για αλλαγή. Η ιστορία της ανθεκτικότητας και της ενότητας απέναντι σε απίστευτες προκλήσεις μέσα στην κοινότητα είναι βαθιά συγκινητική.

Προσωπικά, το να βρω φίλους, οικογένεια και ανθρώπους που θαυμάζω και μαθαίνω από αυτούς - μέσω της queer νυχτερινής ζωής - με έκανε να νιώσω πολύ λιγότερο μόνη και πιο θαρραλέα σε τόσες πτυχές της ζωής. Αυτές οι εμπειρίες και οι άνθρωποι που γνώρισα συνεχίζουν να εμπνέουν τη μουσική που φτιάχνω, και αυτό το τραγούδι προορίζεται να είναι μια ερωτική επιστολή προς την ορατότητα και την περηφάνια. Κανείς δεν μπορεί να σου αφαιρέσει την αγάπη που νιώθεις — είναι δική σου».

Δύο χρόνια μετά το πολυβραβευμένο, υποψήφιο για GRAMMY και BRIT ντεμπούτο άλμπουμ της Mid Air, η Romy συνεχίζει να εδραιώνει τη θέση της ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής. Από τη λατρεμένη σειρά Club Mid Air μέχρι τις sold-out εμφανίσεις και τα μεγάλα φεστιβάλ ανά τον κόσμο, το Mid Air έχει αγγίξει βαθιά τους θαυμαστές της παγκοσμίως.

Από την κυκλοφορία του άλμπουμ, η Romy έχει μοιραστεί μια σειρά από αξιοσημείωτες συνεργασίες, όπως το "I’m On Your Team" με τον Sampha, το "Always Forever" (μια νέα εκδοχή του κλασικού τραγουδιού της Donna Lewis, με βίντεο από τη Charlotte Wells — σκηνοθέτρια του Aftersun), το "Lift You Up" με τη Jessie Ware, και το "Waited All Night" μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των The xx, Jamie xx και Oliver Sim. Ταυτόχρονα, η Romy έχει επανενωθεί με τους The xx στο στούντιο, όπου το τρίο δουλεύει πάνω σε νέο υλικό.