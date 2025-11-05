Οι Dream Syndicate επιστρέφουν στο Gagarin με το "Medicine Show" ολόκληρο στη σκηνή

Ο Steve Wynn και οι Dream Syndicate δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους για την επιστροφή τους στο «fabulous Gagarin», στέλνοντας ένα video message προς το ελληνικό κοινό με αφορμή την ανακοίνωση της συναυλίας. Η μπάντα που στιγμάτισε τη δεκαετία του '80 με τον ανεπιτήδευτο, υπνωτικό ήχο της και καθόρισε την Paisley Underground σκηνή, έρχεται ξανά κοντά στο ελληνικό κοινό που τη λατρεύει - για μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ηλεκτρισμό και rock αλήθεια.

Στο πρώτο μέρος του show, που θα διαρκέσει πάνω από δύο ώρες, οι Dream Syndicate θα παρουσιάσουν «όλα τα καλύτερά τους», κομμάτια - ορόσημο από ολόκληρη τη διαδρομή τους: τραγούδια που καθόρισαν τον ήχο μιας εποχής, αλλά και επιλογές από τα τέσσερα άλμπουμ της επανένωσής τους (2017–2023). Στη συνέχεια, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, θα ερμηνεύσουν ολόκληρο το εμβληματικό άλμπουμ Medicine Show (1984), στην πλήρη του εκδοχή, όπως ακριβώς δημιουργήθηκε πριν από τέσσερις δεκαετίες — σκοτεινό, λυρικό, μελαγχολικά εκρηκτικό.

Οι Dream Syndicate θα παρουσιάσουν ζωντανά το επιδραστικό άλμπουμ του 1984, Medicine Show, σε περιοδεία που θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2025 στις ΗΠΑ και θα συνεχιστεί στην Ευρώπη έως τον Μάρτιο του 2026, μια περιοδεία που έρχεται ως φυσική συνέχεια της θριαμβευτικής The Days of Wine and Roses Tour του 2022. Το tour συμπίπτει με την επανέκδοση αυτού του δεύτερου άλμπουμ της πορείας τους, σε πολυτελές box set τετραπλού CD που περιλαμβάνει 42 κομμάτια - εκ των οποίων τα 29 είναι ανέκδοτες ηχογραφήσεις (live και studio) από την περίοδο 1983–84 - καθώς και σε έκδοση LP βινυλίου. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται από τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, Down There Records, με διανομή από τη Fire Records.

Κάθε βράδυ, οι Dream Syndicate θα ξεκινούν τη συναυλία με αγαπημένα τραγούδια από τη μεγάλη τους ιστορική δισκογραφία - τα all time classics λατρεμένα - αλλά και με κομμάτια από τα τέσσερα άλμπουμ της επανένωσής τους (2017–2023). Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, οι Dream Syndicate, επιστρέφοντας στη σκηνή, θα ερμηνεύουν το Medicine Show στην ολότητά του. Ένα άλμπουμ που ο Guardian έχει κατατάξει «ανάμεσα στα 40 κορυφαία rock albums όλων των εποχών».

Το άλμπουμ είχε εξαφανιστεί από την κυκλοφορία σε κάθε φυσική μορφή, για δεκαετίες - μέχρι τώρα. Η επανέκδοσή του έρχεται ύστερα από μια επίπονη και πολύχρονη νομική διαμάχη, μέσα από την οποία οι Dream Syndicate κατόρθωσαν να ανακτήσουν τα πλήρη δικαιώματα του έργου τους. Και κάθε βράδυ, μετά από κάθε show, οι ίδιοι οι Dream Syndicate θα βρίσκονται στο merch spot για να υπογράφουν το νέο box set του Medicine Show στους θαυμαστές τους - σαν μια μικρή τελετή επανασύνδεσης με τη δική τους ιστορία.





Λίγη ιστορία – πολλή ψυχή

Οι Dream Syndicate εμφανίστηκαν στη σκηνή του Λος Άντζελες το 1982, σαν ηγετική φωνή του Paisley Underground κινήματος συνδυάζοντας το νεύρο του punk με την ψυχεδέλεια των '60s και την ιδιόμορφη ευαισθησία της αμερικανικής indie σκηνής που μόλις γεννιόταν. Τέσσερα άλμπουμ και αμέτρητες περιοδείες αργότερα, διαλύθηκαν το 1988 - για να επιστρέψουν το 2012, πιο ώριμοι και πιο ανήσυχοι από ποτέ. Με τον πυρήνα - Steve Wynn, Dennis Duck και Mark Walton - να παραμένει ακλόνητος, η σύνθεση ολοκληρώνεται από τον κιθαρίστα Jason Victor (από τους Steve Wynn & The Miracle 3) και τον θρυλικό Chris Cacavas στα πλήκτρα (Green on Red). Μια ομάδα που συνεχίζει να παίζει μαζί μέχρι σήμερα, με αφοσίωση και ακεραιότητα σπάνια για τη μουσική βιομηχανία - μια παρέα μουσικών που διατηρεί τον ίδιο ενθουσιασμό και πάθος όπως όταν ξεκίνησε.



Η δημιουργία και το ειδικό βάρος του "Medicine Show"

Όπως εξηγεί ο θεματοφύλακας της ιστορίας των Dream Syndicate, Pat Thomas: το 1982 οι Dream Syndicate ίδρυσαν τη δική τους εταιρεία, Down There Records, για να κυκλοφορήσουν το ομώνυμο 12ιντσο EP με 4 τραγούδια - ανάμεσά τους οι πρώτες εκτελέσεις των When You Smile και That's What You Always Say. Στη συνέχεια υπέγραψαν με τη «μικρή» Slash Records για να βγάλουν το πρώτο τους άλμπουμ, The Days of Wine & Roses και μετά με τη «μεγάλη» A&M για το Medicine Show. Η επανέκδοση του άλμπουμ σηματοδοτεί το τέλος μιας δεκαετούς δικαστικής διαμάχης με την Universal Music Group (της οποίας θυγατρική είναι η A&M), που τελικά κατέληξε νικηφόρα για τους Dream Syndicate που κατόρθωσαν να αποκτήσουν ξανά τον έλεγχο του έργου τους.



Με αυτήν την αφορμή, οι Dream Syndicate αναβιώνουν τη Down There Records, με τη διανομή να αναλαμβάνει η Fire Records. Το Medicine Show από τη στιγμή της σύλληψης του υπήρξε αντικείμενο αντιπαραθέσεων.

Ένα έργο-σταυροδρόμι, γεμάτο αντιφάσεις και πάθος.

Οι indie ήρωες του underground ήχου τόλμησαν να γίνουν το πρώτο συγκρότημα του κινήματος που υπέγραψε με major label, άλλαξε μπασίστα, επέλεξε mainstream παραγωγό και πέρασε μήνες στο στούντιο, φτιάχνοντας έναν δίσκο που - σε αντίθεση με το προηγούμενο άλμπουμ που ηχογραφήθηκε μέσα σε μία ημέρα - απαιτούσε χρόνο, κόπο και ψυχικό βάθος. Αυτό που αποκαλύπτει το νέο box set είναι ότι, ως live μπάντα, εκείνη την εποχή οι Dream Syndicate ήταν σε εκρηκτική φόρμα: ο Steve Wynn στα πιο εμπνευσμένα του φωνητικά, ο Karl με τις κιθάρες του να εκρήγνυνται «μέχρι το διάστημα και πίσω», ο Dennis Duck με το αλάνθαστο beat του να κρατά το ρυθμό με χειρουργική ακρίβεια, οι Dave Provost και Mark Walton στο groove, να δίνουν ώθηση και σώμα στον ήχο κι ο Tommy Zvoncheck στα πλήκτρα, να αφήνει το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα - όλα συνέθεταν ένα μοναδικό Medicine Show era sound.

Οι ηχογραφήσεις – ένα κομμάτι ιστορίας

Για πρώτη φορά, το box set περιλαμβάνει ολόκληρη τη ραδιοφωνική μετάδοση WXRT από το αυθεντικό master tape, μαζί με σπάνιες ηχογραφήσεις καθώς και πρόβες και live όπου συμμετέχει και η Kendra Smith, λίγο πριν την αποχώρησή της από το συγκρότημα. Μαζί, συνθέτουν το ζωντανό χρονικό μιας εποχής: πρωτόλειες εκτελέσεις τραγουδιών, τολμηρές διασκευές, στιγμές αυθόρμητης δημιουργίας μιας μπάντας που εξελισσόταν διαρκώς.

Οι ζωντανές ηχογραφήσεις από τις συναυλίες στα CBGB's, Zaders και Soap Creek κρύβουν ατόφια μαγεία και αποτυπώνουν τη φωτιά εκείνων των χρόνων. Η remastered έκδοση του studio album, δουλεμένη από τις αυθεντικές αναλογικές μπομπίνες, ακούγεται - όπως λέει ο Wynn - «Ακριβώς όπως το θυμάμαι τη μέρα που το μιξάραμε.»

Ένας δίσκος που ωριμάζει με τον χρόνο

Όπως το Berlin του Lou Reed, το On the Beach του Neil Young, το Third των Big Star, το Plastic Ono Band του John Lennon, το Quadrophenia των Who, ή το Blood on the Tracks του Dylan — έτσι και το Medicine Show είναι από εκείνα τα άλμπουμ που χρειάζονται χρόνο για να ξεδιπλώσουν το μεγαλείο τους. Είναι μια εσωτερική διαδρομή, μια συναισθηματική εξομολόγηση, ένα έργο που, δεκαετίες μετά, ακούγεται πιο ζωντανό από ποτέ. Όπως αναφέρει ο Steve Wynn στην πρόσφατη αυτοβιογραφία του, η δημιουργία του Medicine Show υπήρξε μια εξαντλητική διαδικασία: ένταση, πίεση, συγκρούσεις — αλλά ταυτόχρονα ικανοποίησε μια ανεξάντλητη καλλιτεχνική ανάγκη, προσφέροντας ένα λυτρωτικό ταξίδι μέσα στη μνήμη και τον ήχο. Από αυτήν τη σύγκρουση γεννήθηκε ένας δίσκος τολμηρός, συγκινητικός που ξεπέρασε τις προσδοκίες και διατήρησε την αυθεντικότητά και τη δύναμή του μέσα στον χρόνο.



Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 – Gagarin 205

Οι Dream Syndicate επιστρέφουν στην Αθήνα για μια βραδιά που θα γραφτεί στη μνήμη και όσων τους ακολουθούν τόσα χρόνια αλλά και των νέων που έχουν ακούσει τόσα πολλά, έχουν αγαπήσει τον ήχο και τον μύθο τους και ανυπομονούν να τους δουν ζωντανά στη σκηνή. Ένα ταξίδι από το παρελθόν στο παρόν, με τον ήχο μιας μπάντας που συνεχίζει να εμπνέει.

Ακολουθήστε τους The Dream Syndicate

https://www.thedreamsyndicate.com/

Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube



Μείνετε συντονισμένοι στο facebook event της συναυλίας

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Η προπώληση εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 10:00.

Τιμές εισιτηρίων



Early bird: 27 ευρώ

Προπώληση: 30 ευρώ

Σημεία Προπώλησης



Ηλεκτρονικά: more.com

τηλεφωνικά 211 7700 000

more spots: Nova | Public | Ευριπίδης

Οι πωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Gagarin 205

Live Music Space

Λιοσίων 205, Αθήνα, 10445

Σταθμός Μετρό «Αττική»