Tinariwen: Οι επαναστάτες της ερήμου έρχονται την άνοιξη στην Αθήνα

Οι Tinariwen είναι μια φωνή από την καρδιά της Σαχάρας. Μέσα από τις κιθάρες τους φυσά ο άνεμος του Σαχέλ, και σε κάθε νότα ακούγεται ο παλμός της Αφρικής που τους γέννησε. Τραγουδούν για τη γη, για τη νοσταλγία, για την ελευθερία που δεν είναι ποτέ δεδομένη. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι Tinariwen μεταμόρφωσαν τη μουσική της Σαχάρας σε παγκόσμιο φαινόμενο. Στη δεκαετία του 2000, η διεθνής αναγνώριση ήρθε μέσα από τη συμμετοχή τους σε φεστιβάλ Coachella, Glastonbury, WOMAD, Roskilde και το δικό τους Festival au Désert στο Μάλι και αργότερα στο Τιμπουκτού – ένα πραγματικό "Woodstock της Ερήμου".

Συνεργάστηκαν με κορυφαίους μουσικούς όπως o Bono των U2 και οι Robert Plant, Carlos Santana, Thom Yorke, Jack White, Mark Lanegan, Daniel Lanois, Matt Sweeney, Kurt Vile, Alain Johannes, Warren Ellis, ενώ η μουσική τους άγγιξε και επηρέασε καλλιτέχνες όπως οι Red Hot Chili Peppers, White Stripes, Coldplay ακόμα και ο Brian Eno. Έχουν περιοδεύσει σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, μεταφέροντας τον ήχο της ερήμου σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Τα live των Tinariwen είναι μια μυσταγωγία της ερήμου - μια εμπειρία πέρα από τη μουσική. Οι ρυθμοί της Σαχάρας σμίγουν με ηλεκτρικές κιθάρες που πάλλονται σαν καυτός αέρας πάνω στην άμμο, και οι φωνές τους – βαθιές, υπνωτικές, αρχέγονες – αφηγούνται την ιστορία ενός λαού που αντιστέκεται με ποίηση. Κάθε συναυλία τους είναι τελετουργία ελευθερίας, μια έκρηξη ψυχής που μετατρέπει τη σιωπή της ερήμου σε χορό, φωτιά και φως.

Οι Tinariwen έχουν κυκλοφορήσει εννέα άλμπουμ, με το Tassili να κερδίζει το το 2012 το Grammy Award για Καλύτερο World Music Album. Το συγκρότημα έχει συνολικά τρεις υποψηφιότητες για Grammy και η μουσική του έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές από Rolling Stone, Mojo, Pitchfork και The Guardian, με το NPR να τους χαρακτηρίζει «τους αληθινούς επαναστάτες της μουσικής».

Με τις μακριές φορεσιές και τα τουρμπάνια των Τουαρέγκ, οι Tinariwen θεμελίωσαν έναν ήχο που ο κόσμος σήμερα αποκαλεί desert blues — τον ρυθμό που οι ίδιοι ονομάζουν assouf, λέξη που στη γλώσσα Tamasheq σημαίνει λαχτάρα, απώλεια, μοναξιά. Η μουσική τους είναι ένα εκρηκτικό μείγμα παραδοσιακών ρυθμών των Tuareg με blues, rock και ψυχεδελικά στοιχεία - οι κιθάρες τους, στεγνές και ηλεκτρισμένες, μοιάζουν να κουβαλούν την ανάσα του καυτού ανέμου, ενώ οι στίχοι τους, βαθιά πολιτικοί και ποιητικοί, μιλούν για ελευθερία, εξορία και μνήμη - ένα ποίημα από ήχους που ενώνει την επανάσταση με την προσευχή, τη δράση με τη σιωπή, την τόλμη με τη μελαγχολία.

Οι Tinariwen είναι ταξιδευτές - αφηγητές. Με κάθε συναυλία και κάθε τραγούδι, προσθέτουν ένα ακόμη κεφάλαιο στο έπος της Σαχάρας, κρατώντας ζωντανή τη φωνή και τη μνήμη του λαού τους.

Από τα βάθη του Azawad στο Μάλι, ο Ibrahim Ag Alhabib —γνωστός ως Abaraybone, το παιδί με τα σκισμένα ρούχα - έστησε τους πρώτους ήχους των Tinariwen μέσα στους προσφυγικούς καταυλισμούς της Αλγερίας. Παιδί, είδε τη βία να σημαδεύει τη ζωή του με την εκτέλεση του πατέρα του, και έφτιαξε την πρώτη του κιθάρα από ένα τενεκεδάκι, ένα ξύλο και ένα σύρμα φρένου ποδηλάτου. Όταν απέκτησε μια αληθινή κιθάρα, ο ήχος της έγινε το όχημά του: συνδύασε τις μελωδίες των Τουαρέγκ με τα μπλουζ του Ali Farka Touré και τη σύγχρονη αραβική ποπ, χαράζοντας έναν νέο μουσικό δρόμο.

Η μουσική των Tinariwen: η έρημος σε ήχους

Στα τέλη της δεκαετίας του '70, συνάντησε άλλους μουσικούς της κοινότητας και, ανάμεσα σε άμμο, φως και σιωπή, γεννήθηκαν οι πρώτες συνθέσεις — ύμνοι για την εξορία, την αντίσταση και την ελπίδα. Αντικαθιστώντας τα όπλα με κιθάρες, μετέτρεψαν τον αγώνα σε μουσική, γεννώντας έναν ήχο που, όπως είπε ο Brian Eno, «σε κάνει να νιώθεις τη θερμότητα και την απεραντοσύνη της ερήμου μέσα από τον ήχο».

Η μουσική τους κουβαλά τη φλόγα της ελευθερίας και τη μελαγχολία της απώλειας - ένα ταξίδι από τους καταυλισμούς του Μάλι ως τα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, όπου οι Tinariwen αφηγούνται την ψυχή ενός λαού που επιμένει να ονειρεύεται. Οι ρυθμοί τους ακολουθούν το υπνωτικό βήμα της καμήλας, ενώ οι ηλεκτρικές κιθάρες - ριζωμένες στην παράδοση της λύρας tehardent - μεταφέρουν τη ζέστη, το φως και τη σιωπή της πατρίδας τους. Στις συναυλίες τους, η έρημος ζωντανεύει: οι φωνές των Τουαρέγκ γίνονται συλλογική προσευχή και ο ήχος λάμπει σαν ήλιος στον ορίζοντα.

Οι στίχοι τους, γραμμένοι στα Tamasheq, αφηγούνται την ιστορία ενός λαού που επιμένει να αντιστέκεται· τραγουδούν την ελευθερία, την ταυτότητα και την αξιοπρέπεια, μετατρέποντας την έρημο σε σύμβολο ζωής, αντοχής και ονείρου.

TINARIWEN • The Haggar Tour

Σάββατο 16 Μαΐου 2026

FLOYD Live Music Venue

Πληροφορίες Εισιτηρίων: Η προπώληση ξεκινά τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

Τιμές Εισιτηρίων

Early bird: 25 ευρώ

A' φάση προπώλησης: 28 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: more.com

τηλεφωνικά 211 7700 000

more spots

Nova | Public | Ευριπίδης