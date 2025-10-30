Sad Lovers and Giants στο Gagarin: Εκεί όπου το post-punk συναντά τη μελαγχολία

Οι Sad Lovers and Giants, προερχόμενοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν χαράξει μια μοναδική πορεία από τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Με τον χαρακτηριστικό τους συνδυασμό post-punk, new wave και dream pop στοιχείων, έχουν δημιουργήσει τραγούδια που εξακολουθούν να συγκινούν και να εμπνέουν γενιές ολόκληρες. “Things We Never Did”, “Colourless Dream”, "50 50", "Clint", "Feeding the Flame" και “Imagination” είναι μόνο μερικά από τα κομμάτια που έχουν μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη των fans του είδους.

Συνοδεύοντας τους Sad Lovers and Giants στη σκηνή του Gagarin, οι Forever Grey από τις ΗΠΑ φέρνουν τη δική τους σύγχρονη ματιά στο darkwave. Με βαθιά φωνητικά, μελαγχολικές μελωδίες και ατμοσφαιρική παραγωγή, κομμάτια όπως “Lost in a Moment” και “The Style is Death” έχουν κάνει το συγκρότημα ιδιαίτερα αγαπητό στη νεότερη γενιά της gothic και post-punk κοινότητα.

Ξεκινώντας από το 2017, οι Data Fragments συνδυάζουν την άγρια, αιχμηρή ενέργεια του post-punk με στοιχειωμένες ηλεκτρονικές υφές και μια ψυχρή, δυστοπική ατμόσφαιρα. Ο ήχος τους είναι μια εξερεύνηση ανάμεσα σε σκοτεινές κιθάρες, noisy synthesizers και ισχυρούς ρυθμούς.



Πληροφορίες συναυλίας:



Sad Lovers & Giants (UK) και Forever Grey (US)

Ζωντανά στο Gagarin 205!

Support band: Data Fragments (GR)



Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Ώρα προσέλευσης: 21:00

Gagarin 205, Λιοσίων 205, Αθήνα

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων:

Sad Lovers & Giants + Forever Grey | Εισιτήρια online! | More.com