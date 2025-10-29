Πληροφορίες

The Cure: Η επιστροφή της μελαγχολίας κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας

Στις 15 Ιουλίου 2026, οι Cure συναντούν ξανά το ελληνικό κοινό στο Ejekt Festival, σε μια βραδιά όπου η νοσταλγία, ο ρομαντισμός και ο ηλεκτρισμός των θρύλων θα ενωθούν σε μια ιστορία που συνεχίζει να γράφεται.

Avopolis Team

Κάπου ανάμεσα στο σήμερα και στην εφηβεία μας, εκεί όπου οι αναμνήσεις μυρίζουν νύχτα και μαύρο eyeliner, έφτασε μια όμορφη ανακοίνωση να ταράξει το σύμπαν των μελαγχολικών καρδιών μας: Οι Cure επιστρέφουν στην Αθήνα.

Δεν χρειάστηκε τίποτε παραπάνω από λίγες λέξεις στο δελτίο του Ejekt Festival για να ξυπνήσουν οι παλιοί έρωτες, οι φίλοι που χάθηκαν στον χρόνο, οι καλοκαιρινές νύχτες που μοιάζαν ατελείωτες όσο το Disintegration.

15 Ιουλίου 2026: η ημερομηνία γράφτηκε σε ημερολόγια, σε post-it στο ψυγείο, βαθιά σε υποσχέσεις του τύπου «θα πάμε μαζί». Ο Robert Smith, σαν φάντασμα που αρνείται πεισματικά να γεράσει, θα σταθεί ξανά μπροστά μας για να ψιθυρίσει ότι η μελαγχολία μπορεί να είναι και γιορτή.

Και κάπου εκεί, μέσα στην ηλεκτρική ζέστη του καλοκαιριού, θα καταλάβουμε το αυτονόητο: ότι μερικές μπάντες είναι κομμάτια του σώματός μας που επιστρέφουν για να μας θυμίσουν ποιοι υπήρξαμε.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Ryuichi Sakamoto

Η μουσική του Ryuichi Sakamoto αποσύρεται από τις ισραηλινές πλατφόρμες streaming

Η ομάδα διαχείρισης της κληρονομιάς του εκλιπόντος μουσικού και συνθέτη Ryuichi Sakamoto...
Rosalía

Η Rosalía στο "Berghain" και μια όπερα από ατσάλι μέσα σε techno σκοτάδι

Η Ισπανίδα pop-επαναστάτρια επιστρέφει με το "Berghain", ένα κομμάτι γύρω από το διασημότερο κλαμπ του...
Picture Parlour

Oι Picture Parlour κυκλοφορούν το "The Travelling Show" γεμάτο κινηματογραφική ευαισθησία

Η ανερχόμενη βρετανική μπάντα επιστρέφει με μια μπαλάντα για την επιστροφή στις ρίζες,...

Featured

Laibach

H "αλήθεια" στο πεδίο μάχης των Laibach

Xωρίς να δίνουν ποτέ εύκολες απαντήσεις οι Laibach συνεχίζουν να προκαλούν με το νέο σινγκλ "Yom...
Los Tre

Los Tre: Από το Μπαμάκο ως τα Κατάπολα, το "Τάχα Μου" πνεύμα χορεύει πάνω στα σύνορα

Σε μια διαδρομή ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, Ελλάδα και Αφρική, Μπαμάκο και Κατάπολα οι Los Tre...
Nebraska

Nebraska: Ο δίσκος-φάντασμα που στοιχειώνει ακόμη τις πόλεις μας

Το Avopolis παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στο "Nebraska" του Bruce Springsteen, έναν σκοτεινό,...

Best of Network