TRAITRS: Οι Καναδοί darkwave ιεροκήρυκες επιστρέφουν στην Αθήνα

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την εκρηκτική τους εμφάνιση στο Death Disco Indoor Festival, οι TRAITRS έρχονται για να ξαναβυθίζουν την πόλη στον σκοτεινό, ρομαντικό τους κόσμο.

TRAITRS
Avopolis Team

Οι Καναδοί post-punkers TRAITRS, μία από τις πιο καθηλωτικές μπάντες της σύγχρονης dark alternative σκηνής, επιστρέφουν για μία και μοναδική εμφάνιση στο Death Disco, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.

Το δίδυμο από το Τορόντο, σχεδόν έναν χρόνο μετά την αποστομωτική τους εμφάνιση στο Death Disco Indoor Festival 2024 στο Fuzz Live Music Club, φέρνει ξανά τον ψυχρό και μελαγχολικό του ήχο στην καρδιά της Αθήνας, ένα κράμα παλιού darkwave ρομαντισμού και της ακατέργαστης έντασης του νέου post-punk κύματος.

Στο live τους θα παρουσιάσουν υλικό από όλη την πορεία τους∙ κομμάτια που ισορροπούν ανάμεσα στην εσωστρέφεια και την έκρηξη, με synths που καρφώνονται στο δέρμα και φωνές που πλανιούνται μεταξύ ελπίδας και απελπισίας. Μια εμπειρία που δύσκολα ξεχνιέται.

Τη βραδιά ανοίγουν οι The Villions, που επιστρέφουν δυναμικά στη σκηνή μετά από χρόνια απουσίας. Το αθηναϊκό underground post-punk / darkwave σχήμα, με ξενόγλωσσους στίχους, ιδρύθηκε το 2011 και κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του "Memories of Scent" το 2018 (Geheimnis Records / Icy Cold Records). Το νέο τους άλμπουμ με τίτλο "Infection" αναμένεται το 2026 και στα επερχόμενα live τους θα πάρουμε την πρώτη γεύση.

Μην τους χάσετε. Μια νύχτα σκοτεινής εξιλέωσης μας περιμένει στο Death Disco.

Πληροφορίες συναυλίας:

TRAITRS (CAN)

Opening act: The Villions (GR)

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

Death Disco (Ωγύγου 16 &amp; Λεπενιώτου, Ψυρρή, Αθήνα)

Ώρα προσέλευσης: 21:00

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων:

Traitrs 2025 | Εισιτήρια online! | More.com

 

 

