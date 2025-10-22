Πληροφορίες

Οι Ductape επιστρέφουν στην Αθήνα για ένα σκοτεινό, εκρηκτικό live μαζί με τους Mechanimal

Το δυναμικό post-punk / darkwave δίδυμο από την Κωνσταντινούπολη, με έδρα το Βερολίνο, έρχεται ξανά στην Αθήνα το Σάββατο 1 Νοεμβρίου για μια headline εμφάνιση στο Aux Club, στο πλαίσιο της περιοδείας τους για το "Echo Drama Deluxe".

Ductape
Avopolis Team

Οι Ductape, το εκρηκτικό post-punk / darkwave δίδυμο από την Κωνσταντινούπολη, με έδρα το Βερολίνο, επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μοναδική headline εμφάνιση το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στο Aux Club, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους περιοδείας για την προώθηση του νέου τους άλμπουμ Echo Drama Deluxe.

Με το χαρακτηριστικό τους μείγμα από επιθετικά μπάσα, αιχμηρές κιθάρες και μελαγχολικά φωνητικά, οι Ductape έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δυναμικά σχήματα της σύγχρονης dark σκηνής. Οι Çağla Güleray και Furkan Güleray δημιουργούν έναν ήχο που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη ρομαντική μελαγχολία των 80s και την ωμή ένταση της νέας post-punk γενιάς.

Η μπάντα έχει εμφανιστεί δύο φορές στο παρελθόν στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Morphic Festival, καθώς και ως opening act των Drab Majesty, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις με τις καθηλωτικές ζωντανές εμφανίσεις τους. Αυτή τη φορά, επιστρέφουν ως headliners, έτοιμοι να παρασύρουν το κοινό σε ένα σκοτεινό, κινηματογραφικό ταξίδι.

Η πορεία των Ductape περιλαμβάνει και συνεργασίες με σημαντικά ονόματα της dark σκηνής, όπως το single Ölüm Günüm μαζί με τους She Past Away, αλλά και τη συμμετοχή του Brek στο κομμάτι Kesik από το άλμπουμ Ruh (Swiss Dark Nights). Αυτές οι συνεργασίες επιβεβαιώνουν την καλλιτεχνική τους συγγένεια με το παγκόσμιο darkwave ρεύμα και ενισχύουν τη φήμη τους ως μιας από τις πιο αυθεντικές και δημιουργικές μπάντες του είδους.

Το live θα ανοίξουν οι Mechanimal, ένα από τα σημαντικότερα και πιο επιδραστικά σχήματα της ελληνικής industrial / darkwave σκηνής. Το project των Γιάννη Παπαϊωάννου και Freddie F. έχει εξελίξει έναν μοναδικό ήχο, που συνδυάζει spoken word, μηχανικούς ρυθμούς και σκοτεινές δυστοπικές ατμόσφαιρες.

Ductape (TR) | Live in Athens
Opening Act: Mechanimal (GR)

Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2025
Ώρα: 21:00

AUX Club
Αγίου Όρους 15, Αθήνα


Εισιτήρια - Κανονικό: 18 €

Link ηλεκτρονικής προπώλησης:
DUCTAPE (TR) LIVE IN ATHENS / OPENING ACT MECHANIMAL (GR) | Εισιτήρια online! | More.com

Εισιτήρια προπωλούνται μέσω του more.com και του δικτύου καταστημάτων του: Nova, Public, MediaMarkt, βενζινάδικα Shell, BP, EKO, Metro, My Market.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Cigarettes After Sex

Οι Cigarettes After Sex κλαίνε για την Anna Karenina και διασκευάζουν Doors

Το συγκρότημα του Greg Gonzalez επιστρέφει με το διπλό single "Anna Karenina" και μια διασκευή στο "Τhe Crystal...
Ductape

Οι Ductape επιστρέφουν στην Αθήνα για ένα σκοτεινό, εκρηκτικό live μαζί με τους Mechanimal

Το δυναμικό post-punk / darkwave δίδυμο από την Κωνσταντινούπολη, με έδρα το Βερολίνο, έρχεται...
ROSALÍA

Η Rosalía αποκαλύπτει το νέο της άλμπουμ "LUX" με μια θεαματική παρέμβαση που βύθισε τη Μαδρίτη στο σκοτάδι

Επιβεβαιωμένες συμμετοχές από την Björk τον Yves Tumor και την London Symphony Orchestra μεταξύ άλλων. 

Featured

Viceroy

Viceroy: Το indie μέλλον της Θεσσαλονίκης έχει ήδη αρχίσει να παίζει δυνατά

Το νεανικό συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη μόλις κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του "Freedom Tastes Like...
Sex Pistols

Sex Pistols 2.0: Μπορείς να ξαναγράψεις την αναρχία χωρίς να λερώσεις τα χέρια σου;

Οι Sex Pistols λένε πως «έχουν ιδέες» για νέο δίσκο με τον Frank Carter στα φωνητικά κι εμείς...
Διονύσης Σαββόπουλος

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο άνθρωπος που εφηύρε μια νέα γλώσσα για το ελληνικό τραγούδι

Με τον θάνατό του κλείνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής. Ο Διονύσης Σαββόπουλος...

Best of Network