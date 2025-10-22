Οι Ductape επιστρέφουν στην Αθήνα για ένα σκοτεινό, εκρηκτικό live μαζί με τους Mechanimal

Οι Ductape, το εκρηκτικό post-punk / darkwave δίδυμο από την Κωνσταντινούπολη, με έδρα το Βερολίνο, επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μοναδική headline εμφάνιση το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στο Aux Club, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους περιοδείας για την προώθηση του νέου τους άλμπουμ Echo Drama Deluxe.

Με το χαρακτηριστικό τους μείγμα από επιθετικά μπάσα, αιχμηρές κιθάρες και μελαγχολικά φωνητικά, οι Ductape έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δυναμικά σχήματα της σύγχρονης dark σκηνής. Οι Çağla Güleray και Furkan Güleray δημιουργούν έναν ήχο που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη ρομαντική μελαγχολία των 80s και την ωμή ένταση της νέας post-punk γενιάς.

Η μπάντα έχει εμφανιστεί δύο φορές στο παρελθόν στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Morphic Festival, καθώς και ως opening act των Drab Majesty, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις με τις καθηλωτικές ζωντανές εμφανίσεις τους. Αυτή τη φορά, επιστρέφουν ως headliners, έτοιμοι να παρασύρουν το κοινό σε ένα σκοτεινό, κινηματογραφικό ταξίδι.

Η πορεία των Ductape περιλαμβάνει και συνεργασίες με σημαντικά ονόματα της dark σκηνής, όπως το single Ölüm Günüm μαζί με τους She Past Away, αλλά και τη συμμετοχή του Brek στο κομμάτι Kesik από το άλμπουμ Ruh (Swiss Dark Nights). Αυτές οι συνεργασίες επιβεβαιώνουν την καλλιτεχνική τους συγγένεια με το παγκόσμιο darkwave ρεύμα και ενισχύουν τη φήμη τους ως μιας από τις πιο αυθεντικές και δημιουργικές μπάντες του είδους.

Το live θα ανοίξουν οι Mechanimal, ένα από τα σημαντικότερα και πιο επιδραστικά σχήματα της ελληνικής industrial / darkwave σκηνής. Το project των Γιάννη Παπαϊωάννου και Freddie F. έχει εξελίξει έναν μοναδικό ήχο, που συνδυάζει spoken word, μηχανικούς ρυθμούς και σκοτεινές δυστοπικές ατμόσφαιρες.



Ductape (TR) | Live in Athens

Opening Act: Mechanimal (GR)



Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2025

Ώρα: 21:00



AUX Club

Αγίου Όρους 15, Αθήνα



Εισιτήρια - Κανονικό: 18 €



Link ηλεκτρονικής προπώλησης:

DUCTAPE (TR) LIVE IN ATHENS / OPENING ACT MECHANIMAL (GR) | Εισιτήρια online! | More.com



Εισιτήρια προπωλούνται μέσω του more.com και του δικτύου καταστημάτων του: Nova, Public, MediaMarkt, βενζινάδικα Shell, BP, EKO, Metro, My Market.