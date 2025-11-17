Οι Kruder & Dorfmeister φέρνουν επιτέλους στην Ελλάδα το "The K&D Sessions Live"

Οι Kruder & Dorfmeister, το θρυλικό αυστριακό δίδυμο που σημάδεψε τη downtempo, την trip-hop και τη chill-out electronica, παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το εμβληματικό The K&D Sessions Live, μαζί με ολόκληρη μπάντα επί σκηνής.

Μετά από sold-out εμφανίσεις στις κορυφαίες σκηνές της Ευρώπης, οι Kruder & Dorfmeister φέρνουν το ιστορικό τους live show σε μια βραδιά που αναμένεται να μείνει αξέχαστη. Το 2025 συμπληρώνονται 25 χρόνια από την κυκλοφορία του The K&D Sessions, ενός άλμπουμ που άλλαξε την πορεία της ατμοσφαιρικής ηλεκτρονικής μουσικής και καθόρισε τον ήχο μιας ολόκληρης γενιάς.

Στα τέλη των ’90s, η μουσική τους ήταν παντού: σε after-parties, καλλιτεχνικά lofts, υπόγεια clubs και ηχεία Bang & Olufsen. Το άλμπουμ εξελίχθηκε σε πολιτιστικό φαινόμενο και σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο επιδραστικά remix albums όλων των εποχών. Με το χαρακτηριστικό “Vienna Sound”, κινηματογραφικά beats, dub ρυθμούς, ατμοσφαιρικές μελωδίες, το δίδυμο έγινε διεθνές σημείο αναφοράς για την ηλεκτρονική σκηνή.

Το The K&D Sessions (1998) παραμένει ένα από τα σημαντικότερα έργα του είδους: μια συλλογή-ορόσημο που ένωσε τη club αισθητική με την ακριβεία του studio. Για την επέτειο των 25 χρόνων, οι Kruder & Dorfmeister κυκλοφορούν συλλεκτικό box set (6LP + 3CD) με σπάνιο υλικό και ξεκινούν μια παγκόσμια περιοδεία — με την Ελλάδα ανάμεσα στους επίσημους σταθμούς.

ΙΝΦΟ: Εισιτήρια

Online:

Σημεία προπώλησης:

Public // Καταστήματα Nova

Χώρος: Universe Multivenue

Λεωφ. Κηφισού 87, 122 41, Αθήνα